Vier Tote bei Autounfall in Tschechien

HODONIN (dpa) - Beim Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen in Tschechien sind vier Menschen ums Leben gekommen, darunter auch zwei Kinder im Schulalter.

Ein dritter Junge sei bei dem Unfall am frühen Montagmorgen nahe der Stadt Hodonin rund 90 Kilometer nordöstlich von Österreichs Hauptstadt Wien schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Das Kind wurde den Angaben zufolge in künstliches Koma versetzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der Fahrer des Lasters stand unter Schock und wurde psychologisch betreut. Zu dem Unfall kam es gegen halb fünf Uhr am Morgen auf einem längeren geraden Landstraßenabschnitt nahe Hodonin (Göding) in Südmähren. Zur Ursache des Unglücks gab es noch keine Angaben.