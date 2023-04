SURAT THANI: Ein Polizeibeamter der Polizeistation Khirirat Nakhom wird verdächtigt, an einem bewaffneten Angriff auf ein Haus im Bezirk Khirirat Nikhom beteiligt gewesen zu sein, bei dem am Samstag (8. April 2023) vier Menschen ums Leben kamen, sagte der Polizeipräsident der Region 8, Generalleutnant Surapong Thanomchit am Sonntag (9. April 2023).

Polizeileutnant Surapong bezog sich dabei auf den Angriff einer Gruppe bewaffneter Männer auf ein Haus im Dorf Moo 8 im Tambon Kapao. Er sagte, dass vier Männer in der Gruppe gewesen seien: Pol Snr Sgt-Maj Atthaporn Wichian, 46, von der Polizeistation Khirirat Nikhom, sein älterer Bruder Thammarat Wichian, 48, und ein Mann, der als Manop Wang-ngan, 57, identifiziert wurde. Der andere Verdächtige wurde noch nicht identifiziert.

Zuvor war berichtet worden, dass sechs oder sieben Männer an dem Angriff beteiligt waren.

Berichten zufolge wurden bei dem Anschlag vier Menschen getötet: Thammarong Nilniyom, 60, der Besitzer des Hauses; seine Frau Nilthip Palakachen, 49; Pornsak Phetchu, 56, ein ehemaliger Oberhaupt des Dorfes Moo 13 im Tambon Tha Khanon; und ein weiterer Mann, der noch nicht identifiziert werden konnte.

Polizeileutnant Surapong sagte, dass es sich bei dem nicht identifizierten Mann um Thammarat, den älteren Bruder von Polizei-Oberstabsfeldwebel Atthaporn handelt.

Eine polizeiliche Untersuchung und die Aufnahmen einer Überwachungskamera ergaben, dass die vier Verdächtigen am Samstag gegen 13.06 Uhr in einem Toyota Vios zu dem Haus kamen.

Drei von ihnen – Pol Snr Sgt Maj Atthaporn, sein älterer Bruder Thammarat und Khun Manop – stiegen aus dem Auto aus. Der Polizeibeamte und sein älterer Bruder waren jeweils mit einem M16-Gewehr bewaffnet, Khun Manop mit einer Schrotflinte.

Einer der drei Männer eröffnete das Feuer auf Khun Nilthip, die neben einem großen Wasserkrug saß, und tötete sie auf der Stelle. Dann stürmten die drei in das Haus und begannen zu schießen. Khun Thammarong, der Hausbesitzer, und Khun Pornsak wurden getötet. Einer der Angreifer, Khun Thammarat, wurde erschossen – möglicherweise von einem der Opfer, das das Feuer erwiderte.

Als der Schießlärm verstummte, rannten Pol Snr Sgt. Maj Atthaporn und Khun Manop aus dem Haus und flohen in dem wartenden Toyota Vios.

Pol Lt. Gen. Surapong sagte, dass Pol Snr Sgt. Maj. Atthaporn, Khun Manop und der Autofahrer noch auf freiem Fuß seien. Die Polizei beantragte Haftbefehle für ihre Verhaftung wegen Mordverdachts.

Er sagte, dass Pol Snr Sgt. Maj. Atthaporn der Schwiegersohn von Thammarong sei. Pol Snr Sgt Maj Atthaporn ließ sich im Oktober 2022 von seiner früheren Frau scheiden und heiratete Khun Panida, Thammarongs einzige Tochter, die sich Mitte 2022 von ihrem früheren Mann scheiden ließ. Berichten zufolge mochte Khun Thammarong Pol Snr Sgt. Maj. Atthaporn nicht und wollte ihre Ehe zerstören, was zu einem Konflikt zwischen den beiden führte.

Es wird angenommen, dass dieser Konflikt das Motiv für den bewaffneten Angriff am Samstag war. Die Ermittlungen dauerten an, fügte Polizeigeneralleutnant Surapong hinzu.