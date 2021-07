CHONBURI: Mit 867 neuen Covid-19-Fällen bestätigte das Gesundheitsamt am Montagmorgen einen neuen Tageshöchstwert. Zudem gab es in der Provinz vier weitere Todesfälle. Chonburi meldet derzeit Cluster in 21 Betrieben und fünf Märkten, 10 Bauarbeiter-Camps und vier Gemeinden.

Von den neuen Infektionen entfielen auf Sri Racha 241, auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 210, auf die Stadt Chonburi 155, auf Ban Bueng 56 und auf Sattahip 52. Die Gesamtzahl der Infizierten seit dem Ausbruch der dritten Viruswelle Anfang April erhöhte sich auf 20.776 und die der Toten auf 100. Binnen 24 Stunden wurden 329 Patienten als geheilt aus Krankenhäusern entlassen, seit Anfang April wurden 11.067 Menschen als genesen freigesetzt.