BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) meldete am Dienstag 1.443 neue Covid-19-Infektionen und vier Todesfälle. Damit erhöhte sich die Zahl der Covid-bedingten Toten in Thailand auf 108.

Eine 78-jährige Frau, die in Bangkok lebte, war bereits bettlägerig und litt an Bluthochdruck und Schilddrüsenproblemen. Ihre Infektion wurde am 3. April bestätigt und sie erlag am Sonntag dem Virus. Ein 78-jähriger Mann führte ein Geschäft in Bangkok und hatte Bluthochdruck und Diabetes. Er wurde am 15. April positiv auf Covid-19 getestet und starb am Montag. Ein 30-jähriger Bewohner von Bangkok litt an Fettleibigkeit. Er wurde am 15. April positiv auf Covid-19 getestet und starb am Montag. Eine 84-jährige Inderin war mit Schilddrüsenproblemen bettlägerig gewesen und wurde am Sonntag positiv getestet. Sie starb noch am selben Tag.

Von den 1.443 bestätigten Fällen waren die meisten, nämlich 350, in Bangkok, 116 in Chiang Mai, 82 in Chonburi und 60 in Samut Prakan. Mit Stand Dienstag stieg die Zahl der bestätigten Fälle in Thailand auf 45.185 an. 28.958 Patienten haben sich erholt und wurden aus Krankenhäusern entlassen, 16.119 befinden sich noch in Hospitälern.

Von den 82 neuen Covid-19-Fällen in der Provinz Chonburi entfallen 43 auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya, 23 auf die Stadt Chonburi, 10 auf Sri Racha und 3 auf Sattahip.