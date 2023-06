Von: Björn Jahner | 08.06.23

BANGKOK: Vier thailändische Universitäten wurden in den Times Higher Education Impact Rankings 2023, die den Erfolg globaler Universitäten bei der Umsetzung der Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) der Vereinten Nationen messen, unter den 100 besten Universitäten aufgeführt. Die vier Universitäten sind die Chulalongkorn University auf Platz 17, die Mahidol University auf Platz 38, die Chiang Mai University im Norden auf Platz 74 und die Khon Kaen University im Nordosten auf Platz 97.

Die Impact Rankings 2023 sind die fünfte Ausgabe, und das Gesamtranking umfasst 1.591 Universitäten aus 112 Ländern/ Regionen. Insgesamt wurden 65 thailändische Universitäten in die Impact Rankings 2023 aufgenommen, im Jahr 2022 waren es 52. In den Impact Rankings 2022 waren nur zwei thailändische Universitäten, die Chulalongkorn University und die Chiang Mai University, unter den Top 100 vertreten.

In den Rankings wird der Beitrag der Universitäten zu allen 17 SDGs der Vereinten Nationen in all ihren Kernbereichen bewertet: Lehre, Forschung, Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltung der eigenen Ressourcen. Mehrere thailändische Universitäten wurden in sieben der 17 Ziele unter die Top 10 gewählt, wie folgt:

Die Mahidol University belegte den dritten Platz unter den Top 10 für SDG 3 (Gesundheit und Wohlbefinden), den fünften Platz für SDG 7 (erschwingliche und saubere Energie) und ebenfalls den fünften Platz für SDG 17 (Partnerschaften für die Ziele).

belegte den dritten Platz unter den Top 10 für SDG 3 (Gesundheit und Wohlbefinden), den fünften Platz für SDG 7 (erschwingliche und saubere Energie) und ebenfalls den fünften Platz für SDG 17 (Partnerschaften für die Ziele). Die King Mongkut's University of Technology Thonburi belegte den vierten Platz unter den Top 10 für SDG 1 (keine Armut), das auf die Beseitigung der extremen Armut bis 2030 abzielt.

belegte den vierten Platz unter den Top 10 für SDG 1 (keine Armut), das auf die Beseitigung der extremen Armut bis 2030 abzielt. Die Thammasat University belegte den siebten Platz für SDG 5 (Gleichstellung der Geschlechter), das eine Frist bis 2030 für die Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle aller Frauen und Mädchen vorsieht.

belegte den siebten Platz für SDG 5 (Gleichstellung der Geschlechter), das eine Frist bis 2030 für die Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle aller Frauen und Mädchen vorsieht. Die Khon Kaen University belegte den neunten Platz unter den Top 10 für das SDG 2 (Null Hunger), bei dem es darum geht, bis 2030 eine Welt ohne Hunger zu schaffen.

Der geschäftsführende Premierminister Prayut Chan-o-cha zeigte sich erfreut über die Platzierungen der thailändischen Universitäten in den Impact Rankings 2023. Er erklärte, dass sich die thailändischen Universitäten weiter nach internationalen Standards entwickelt hätten. Die Regierung ist bereit, die höheren Bildungseinrichtungen des Landes umfassend zu unterstützen, damit sie größere Erfolge erzielen und eine bedeutendere Rolle als wichtige Mechanismen für die nationale Entwicklung spielen sowie das Land auf dem Weg zur Erreichung nachhaltiger Ziele voranbringen können.