Foto: The Nation

BANGKOK: Vier in Thailand hergestellte Covid-19-Impfstoffe werden demnächst bei der Food and Drug Administration (FDA) zur Zulassung eingereicht, wenn die laufenden Menschenversuche erfolgreich verlaufen, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag der Presse mit.

Laut der Facebook-Seite „Thai Roo Soo Covid“ des Ministeriums für öffentliche Gesundheit werden in Thailand derzeit etwa 20 Impfstoffe entwickelt, von denen sich vier im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befinden. Die vier Prototyp-Impfstoffe, die derzeit am Menschen getestet werden, sind Chula-Cov19, HXP-GPOVac, Baiya SARS-CoV-2 Vax und Covigen.

Sobald sie die dritte Phase der klinischen Tests bestanden haben, würden die Impfstoffe bei der FDA registriert, heißt es in dem Beitrag.

Der Prototyp Chula-Cov19, der von einem Team der Bangkoker Chulalongkorn-Universität entwickelt wurde, verwendet die gleiche mRNA-Technologie wie die hochwirksamen Impfstoffe von Pfizer-BioNTech und Moderna. Bei dem Prototyp HXP-GPOVac handelt es sich um einen inaktivierten chimären Impfstoff, der in Eiern nach der gleichen Methode wie ein Grippeimpfstoff hergestellt wird.

Der Prototyp Baiya ist ein aus Tabak hergestellter Untereinheiten-Protein-Impfstoff. Er verwendet einen gentechnisch veränderten Tabakextrakt, der die körpereigene Immunantwort gegen Covid-19 stimuliert. Dieser Impfstoff verursacht keine Nebenwirkungen, heißt es auf der Webseite des Ministeriums.

Covigen ist ein gentechnisch hergestellter Impfstoff, der ebenfalls nadelfrei ist. Dieser Prototyp wird mit einem schmerzfreien Jet-Injektor verabreicht, der einen schmalen Wasserstrahl unter Druck abgibt. Andere in Thailand entwickelte Impfstoffe werden derzeit an Tieren getestet, darunter Impfstoffe mit viralen Vektoren, Proteinuntereinheiten und virusähnlichen Partikeln (VLP).

Die Impfstoffe werden vom National Vaccine Institute, der Government Pharmaceutical Organisation, der National Science and Technology Development Agency, dem National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (Biotech), der Chulalongkorn University, der Mahidol University und privaten Unternehmen entwickelt.

Die Webseite fügte hinzu, dass ein Team von Biotech-Forschern auch den ersten nasalen Impfstoff Thailands gegen Covid-19 entwickelt hat. NASTAC hat die Tierversuche erfolgreich bestanden und wird im zweiten Quartal dieses Jahres mit 200 bis 300 Dosen für Versuche am Menschen beginnen.