PATTAYA: Vier südkoreanische Männer und eine Thai wurden am Freitag in Pattaya festgenommen, weil sie Online-Glücksspiele veranstaltet hatten.

Ein kombiniertes Team aus Polizei, Einwanderungsbeamten und Touristenpolizei stürmte gegen 16.30 Uhr das gemietete Apartment im Condominium Phingpa in Naklua. Angetroffen wurden die vier Koreaner im Alter von 19 bis 34 Jahren und die 28-jährige Thai. Die Polizei beschlagnahmte Computer, Mobiltelefone, Geräte zur Aufzeichnung von Geldüberweisungen, südkoreanische Bankkonten sowie Listen mit Informationen von Spielern. Bei der Vernehmung sagten die Verhafteten aus, sie hätten das Apartment seit dem 27. August gemietet, den Vertrag habe die Thailänderin unterschrieben. Ein in China lebender südkoreanischer Programmierer war angeheuert worden, um eine Webseite für Sportspiele zu erstellen. Darauf platzierten jeden Tag rund 1.000 Kunden aus Südkorea Wetten. Der Programmierer erhielt jeden Monat 90.000 Baht. Laut der Polizei hat das Online-Glücksspiel einen Schaden von zehn Millionen Baht verursacht. Der 19-Jährige wurde in seinem Heimatland gesucht. Er soll über gefälschte Dokumente umgerechnet rund zehn Millionen Baht erschlichen haben. Laut Oberst Songprod Sirisukha, Chef der Immigration Chonburi, traf die Gruppe vor mehr als sechs Monaten in Thailand ein. Die Männer hatten Online-Glücksspiele erst in Bangkok und dann in Pattaya betrieben.