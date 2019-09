Vier Rothemden bekennen sich schuldig

BANGKOK: Der Oberste Gerichtshof hat am Montag die Urteilsverkündung gegen vier führende Mitglieder der United Front for Democracy against Dictatorship (UDD) verschoben, weil sich die Angeklagten schuldig bekannten.



Die Rothemden hatten im Jahr 2007 mit weiteren Demonstranten vor dem Haus des inzwischen verstorbenen Präsidenten des Kronrats, Prem Tinsulanonda, dessen Rücktritt gefordert. Sie glaubten, Prem hätte hinter dem Militärputsch im September 2006 gegen die Regierung von Thaksin Shinawatra gesteckt. Am Montag gaben die vier Angeklagten zu, den gewaltsamen Protest angeführt und Staatsbeamten Widerstand geleistet zu haben.

Die vier wurden im September 2015 von einem Strafgericht zu vier Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt. Das Berufungsgericht verkürzte das Strafmaß auf zwei Jahre und acht Monate. In seiner Entscheidung erklärte das Berufungsgericht, der Protest sei inszeniert worden, um Unruhen in der Öffentlichkeit auszulösen. Gegen eine Kaution von jeweils 500.000 Baht kamen die Angeklagten frei.



Nachdem das Gericht am Montag die Verschiebung seines Urteils angekündigt hatte, entschuldigten sich die vier Rothemden, weil bei dem Protest vor Prems Haus Demonstranten und diensthabende Polizeibeamte verletzt worden waren. Die Vier forderten Nachsicht und das Gericht auf, Bewährungsstrafen zu verhängen.