Von: Björn Jahner | 28.09.18

Mit Chemikalien gehen die Behörden gegen die das Virus übertragenden Mücken vor. Foto: The Nation

BANGKOK: Vier Bezirke der Hauptstadt wurden von der Stadtverwaltung (BMA) zu Denguefieber-Risikogebieten erklärt, nachdem in den letzten Monaten fünf Personen an den Folgen der Viruserkrankung gestorben waren.

Insgesamt infizierten sich in diesem Jahr nahezu 6.000 Bangkoker mit dem umgangssprachlich auch Dandy- oder Knochenbrecherfieber genannten Virus, das durch den Stich einer Tigermücke (Aedes) übertragen wird. Der Großteil der Erkrankten soll zwischen fünf und 24 Jahre alt sein. Die meisten Fälle wurden in Nong Chok im Osten des Stadtgebietes verzeichnet, gefolgt von Huai Kwang, Bang Kapi und Klong Sam Wa. Bangkoks Gouverneur Aswin Kwanmuang betont, dass die Gesundheitsbehörden die Situation in den vier Bezirken genau beobachten würden und alle relevanten Maßnahmen verschärft hätten, um die Epidemie einzudämmen.



Zwischen dem 7. Januar und 8. September verzeichneten die Behörden landesweit 52.670 gemeldete Dengueerkrankungen mit 69 Todesfällen.



Da die Aedes-Mücken auch tagaktiv sind, raten die Behörden, sich rund um die Uhr gegen Mückenstiche zu schützen: mit bede­ckender Kleidung und Repellents (Mückensprays) zum Auftragen auf Haut und Kleidung.