Vier Langläuferinnen beim Tour-de-Ski-Start im Viertelfinale

Von: Redaktion (dpa) | 28.12.21

LENZERHEIDE: Vier deutsche Langläuferinnen haben zum Start der 16. Tour de Ski die Qualifikation des Freistil-Sprints überstanden. Laura Gimmler als 15., Anne Winkler als 18., Victoria Carl als 20. und Coletta Rydzek als 25. sicherten sich damit am Dienstag im schweizerischen Lenzerheide einen Platz im Viertelfinale. Sofie Krehl scheiterte als 31. nur um 0,03 Sekunden an der Qualifikation. Die in der Gesamtwertung einen Platz unter den besten Zehn anstrebende Katharina Hennig schied wie viele Mitfavoritinnen aus und wurde im Feld der 86 Läuferinnen 52.

Von den neun deutschen Herren war Janosch Brugger als 44. noch der beste DSV-Läufer. Die Qualifikationssiege gingen an die Schweizerin Nadine Fähndrich und Johannes Klaebo (Norwegen).