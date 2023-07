Von: Björn Jahner | 12.07.23

BANGKOK: Bei der Liste der „World's Best Hotels 2023“ haben es vier Hotels in Thailand in die Top 200 geschafft. Die renommierte französische Restaurant- und Hotel-Webseite „La Liste“ hat 24 thailändische Hotels in ihre Auswahl der 1.000 besten Hotels weltweit aufgenommen und somit das touristische Potenzial des Landes hervorgehoben.

Das Capella Bangkok sicherte sich den beeindruckenden fünften Platz, gefolgt vom Mandarin Oriental Bangkok auf dem sechsten Platz. Das Amanpuri in Phuket belegte den neunten Platz, während das Six Senses Yao Noi in der Provinz Phang-nga den zehnten Platz erreichte.

Die Rangliste von La Liste basiert auf Kundenrezensionen, Reisemagazinen und Medienberichten. Alle 24 thailändischen Hotels erhielten Bewertungen von 90 Punkten oder höher von insgesamt 100, was ihre außergewöhnliche Servicequalität widerspiegelt. Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit der Umfrage des Hotel Business Operator Sentiment Index, die von der Thai Hotel Association und der Bank of Thailand durchgeführt wurde. Die Umfrage zeigt einen Anstieg der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer ausländischer Touristen in Thailand, was auf eine florierende Tourismusindustrie hindeuten könnte.