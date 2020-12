BANGKOK: Unter den vom Centre for Covid-19 Situation Administration am Dienstag bestätigten neuen 19 Covid-Fällen sind vier Gesundheitshelfer aus Bangkok.

Vier Mitarbeiter der Gesundheitsdienste, darunter eine Krankenschwester, im Alter von 25 bis 40 Jahren arbeiteten in einem alternativen staatlichen Quarantäne-Hotel (ASQ) und in Partner-Privatkrankenhäusern. Sie wurden am 4. und 5. Dezember positiv getestet, nachdem sie über Fieber und Kopfschmerzen klagten. Was diese Gruppe betrifft, so gibt es 279 enge Kontakte (51 mit hohem Risiko und 228 mit geringem Risiko). Alle engen Kontakte mit hohem Risiko wurden negativ getestet, während die Ergebnisse der Kontakte mit niedrigem Risiko noch ausstehen.

Unter den neuen Fällen sind thailändische Rückkehrer und einreisende Ausländer: Eine thailändische Geschäftsfrau, 38, die am 23. November aus der Türkei zurückkehrte; ein bulgarischer Geschäftsmann, 53, der am 27. November ankam; eine thailändische Studentin, 24, die am 1. Dezember aus Marokko zurückflog; ein thailändischer Mann, 62, und eine Frau, 61, die am 2. Dezember aus den Vereinigten Staaten zurückkehrten; ein Schweizer Tourist, 65, der am 2. Dezember ankam; ein dänischer Tourist ,73, der am 2. Dezember nach einem Anschlussflug aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ankam; eine thailändische Gefangene, 32, die am 6. Dezember zurückkehrte und am Tag der Ankunft als reaktiver Fall anerkannt wurde, nachdem ihre erste Infektion am 23. November aufgetreten war.

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in Thailand ist seit dem Ausbruch auf 4.126 Patienten angestiegen. 60 sind gestorben.