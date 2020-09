PHUKET: Vier französische Touristen kamen mit einem Privatjet in Phuket an und erhielten vom staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) die Genehmigung zur Einreise nach Thailand. Sie sollten die Präventivmaßnahmen auf der Ferieninsel vor einer umfassenderen Wiedereröffnung für ausländische Touristen testen, berichtete Phukets Gouverneur Narong Woonsiew.

Er versicherte, die Provinzverwaltung habe die von dem CCSA auferlegten Präventivmaßnahmen strikt durchgesetzt. Thanee Chuangchoo, Direktor des internationalen Flughafens, sagte, Phuket sei für die versuchsweise Öffnung des Landes für ausländische Touristen ausgewählt worden. Die vier französischen Touristen seien mit Zustimmung sowohl des CCSA als auch des thailändischen Außenministeriums die ersten.

Die französischen Besucher durchliefen bei ihrer Ankunft auf dem Flughafen ein Screening, bevor sie in ein Hotel für eine alternative staatliche Quarantäne (ASQ) für 14 Tage gebracht wurden. Dort stehen sie unter der strengen Aufsicht der Gesundheitsdienste mit zusätzlichen Tests. Sicherheitspersonal sorgte dafür, dass sie während der gesamten Quarantänezeit im Hotel eingeschlossen blieben. Nach Abschluss der Quarantäne setzten die Touristen ihre Reise nach Kambodscha fort, ihr Endziel. Für Thanee ist der Test erfolgreich abgelaufen.