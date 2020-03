Von: Redaktion DER FARANG | 02.03.20

KAMPHAENG PHET: Die Polizei fahndet nach vier Chinesen. Sie sollen einen Landsmann ermordet und die Leiche in einem Koffer im Fluss Ping versenkt haben.

Das Provinzgericht von Kamphaeng Phet hat Haftbefehle gegen die vier Männer wegen Mordes, illegaler Inhaftierung und Vertuschung einer Leiche erlassen. Laut Generalmajor Raweephan Amornmuneephong, Chef der Polizei von Kamphaeng Phet, könnten die Männer nach Myanmar geflohen sein.

Anwohner des Flusses Ping entdeckten am letzten Dienstag die Leiche eines Chinesen. Mit gefesselten Armen und Beinen war der Körper in einen schwarzen Koffer gesteckt und in den Fluss geworfen worden. Der Tote wurde als Wang J. identifiziert, ein 30 Jahre alter Chinese. Er war am 12. Februar mit einer Gruppe chinesischer Staatsangehöriger nach Thailand gekommen, berichteten thailändische Medien.

Nach Angaben der Ermittler hatte ein Chinese aus dem Bezirk Mae Sot in der Provinz Tak die Verdächtigen in einem Van von Pattaya nach Mae Sot gebracht. Unterwegs sollen die vier Männer in Ayutthaya, Kamphaeng Phet und Mae Sot Gepäckstücke entsorgt haben. Die Beamten haben inzwischen eine rote und eine weiße Tasche auf einer Straße rund 500 Meter von der Kontrollstelle Huay Ya-u in Tak entfernt gefunden.

Die rote Tasche enthielt Kleidung, Damenunterwäsche, ein Paar schwarze Schuhe, ein Ladegerät, thailändische und chinesische Banknoten und weitere Gegenstände. Die Polizei glaubt, dass das Gepäck einer 25-jährigen Chinesin gehört, die mit Wang J. reiste und vermisst wird. Am Samstag durchsuchten Polizei und Taucher den Ping-Fluss nach Hinweisen auf die vermisste Frau.