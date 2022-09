Von: Redaktion DER FARANG | 15.09.22

Foto: Bank Of Ayudhya

BANGKOK: Den Kunden von vier Banken wird geraten, sich vorzubereiten und notwendige Transaktionen im Voraus zu tätigen, da die Banken planen, die mobilen Dienste diesen Monat für einige Tage auszusetzen, um die Sicherheit und die Systemleistung zu verbessern.

Bei den vier Banken handelt es sich um die Bank of Ayudhaya (Krungsri), die Krung Thai Bank (KTB), die Government Savings Bank (GSB) und die Tisco Bank.

Die GSB teilte mit, dass sie ihre Dienstleistungen bereits an diesem Mittwoch von 23 Uhr bis Mitternacht ausgesetzt hat, um ihr System zu verbessern.

Die folgenden Dienste waren davon betroffen:

- MyMo MyCash-Abhebungen

- GSB-Debitkartendienste im In- und Ausland

- ATM- und ADM-Dienste (automatische Einzahlungsautomaten)

- Fast-Funds-Dienste, bei denen Geld aus dem Ausland überwiesen wird.

Krungsri kündigte an, dass die mobilen und Internet-Banking-Dienste am Samstag von 2 Uhr bis 4 Uhr und am Sonntag von 2 Uhr bis 4 Uhr wegen Systemverbesserungen eingestellt würden.

Die folgenden Dienste sind davon betroffen:

- Krungsri mobile Anwendung

- Internet-Banking über www.krungsrionline.com

- Der mobile Bankdienst "Kep by Krungsri".

- Kredit- und Debitkartendienste an den Geldautomaten von Krungsri.

Die KTB teilte unterdessen mit, dass sie ihre Dienste am Sonntag von 1.30 Uhr bis 6.30 Uhr aussetzen wird, um die Sicherheit zu verbessern.

Die folgenden Dienste sind davon betroffen:

- Krung Thai ADM

- Krung Thai ATM

- Karten zur Bargeldabhebung

- A Money-Karten

- Nergn Tid Lor-Karten

- Abhebungen über AEON - Your Cash Cards

- Abhebungen über JCB- und UPI-Karten.

Die KTB fügte hinzu, dass sie ihr Banksystem ebenfalls am Dienstag, den 20. September, von Mitternacht bis 3 Uhr morgens schließen wird, um ihre Krungthai Next Anwendung zu verbessern.

Auch die Tisco Bank kündigte an, dass sie ihre Dienste am Samstag und Sonntag sowie am 25. September einstellen wird, um die Systemleistung und die Serviceeffizienz zu verbessern.

Am Samstag wird die Bank ihre Dienstleistungen von Mitternacht bis 9.30 Uhr aussetzen, wovon Folgendes betroffen sein wird:

- Geldautomaten, die nicht für PromptPay-Registrierungen oder Überweisungsdienste genutzt werden können

- den Dienst Tisco My Wealth

- Tisco PromptPay-Dienst.

Am Sonntag wird die Bank ihre Dienstleistungen von 1.30 Uhr bis 7.30 Uhr und am 25. September von Mitternacht bis 7 Uhr aussetzen.

Die folgenden Dienste sind davon betroffen

- Abhebungen am Geldautomaten

- Tisco My Wealth

- Tisco PromptPay.