Ein englischsprachiger Farang aus dem Süden ruft an. Er kennt meine Videos und verlangt eine Preisliste. Es folgt eine riesige Pflanzenbestellung.

Der Mann aus dem Süden hat mehr als 50 Rai, die er bepflanzen will und entsprechend groß ist seine erste Bestellung mit über 100.000 Baht Volumen. Er will zum Beispiel europäische Oliven, und zwar fünf Stück zu je 2.800 Baht. Doch wir haben nur noch zwei, die er natürlich von uns bekommt. Das waren dann aber unsere letzten, neue kaufen wir keine mehr, denn die Preise sind nun blödsinnig hoch. Grund dafür: Viele Thais wollen nun gerade – eine Modeerscheinung – Oliven pflanzen und zahlen absolut absurde Beträge für Pflanzen, die hier wohl nie Früchte liefern werden.

Die Blüte des Kanonenkugelbaums.

Chinesische Oliven dienen als Ersatz

Anders sind da die sogenannten Chinesischen Oliven (Canarium album), die zwar keine wirklichen Oliven sind, aber ein wenig so schmecken und so aussehen. Die wachsen hierzulande rasend schnell, blühen schön und produzieren Früchte ohne Unterlass. Diese Pflanzen lassen sich kinderleicht aus Samen ziehen und davon liefern wir als Ersatz-Oliven mehrere an unseren guten Kunden aus dem Süden. Wir empfehlen die auch allen anderen, die sich in Thailand an Oliven wagen wollen.

Eine Muskatnuss direkt am Baum.

Schon lange hat niemand mehr Meertrauben (Cocccoloba uvifera) bestellt, die im Garten gerade heftig blühen. Sie stammen aus Südamerika, wuchern beispielsweise an den Stränden von Rio de Janeiro und liefern essbare Früchte, die wie Trauben aussehen und auch so schmecken. Unser guter Kunde will nun auch die, und wir liefern sie zusammen mit den anderen zahllosen Pflanzen, die den geschlossenen Pick-up total füllen.

Auch Stachelbeer-Guaven (Psidium cattleyanum) will unser Kunde aus Südthailand, sie wurden ebenfalls schon lange nicht mehr verlangt. Zu unrecht, denn sie schme­cken ausgezeichnet. Auch von ihnen haben wir Pflanzen in allen Größen und können kleinere Pflanzen (bis 1 m) überall nach Thailand liefern – wie übrigens die meisten in unserem Sortiment.

Die Blüten unserer Meertrauben.

Riesige Auswahl an Pflanzen erhältlich

Der Kunde aus dem Süden, der so viele verschiedene Sachen bestellt, erinnert uns daran – fast hatten wir es vergessen – wie groß unser Pflanzenangebot ist. Malabar-Kastanien, Vanille, verschiedene Pfeffer, Kaffee, Passionsfrüchte, Zimt, Hass-Avocados, Muskatnuss, Riesenzitronen mit viel Saft und wenigen Kernen, drei verschiedene, äußerst schmackhafte Guaven, Gewürznelken, Gewürzlorbeer, Eiscremebäume, Kakao, Schraubenpalmen, Erdnussbutter Büsche und Eierfrüchte. Daneben rasend schnell wachsende Bäume, die, auch auf miesen Böden, sehr rasch für Schatten sorgen etc., etc.

Eine Besonderheit ist sicher die Medusa-Ananas, von denen gerade einige wenige Exemplare erhältlich sind. Sie bildet nicht nur eine große Frucht, sondern hunderte kleine Früchtchen, die gar putzig anzusehen sind. Natürlich kann man die nicht essen, weil das Schälen furchtbar kompliziert, eine arges Gefummel, ja nahezu unmöglich ist, aber als Attraktion und Blickfang wirkt diese Spezialität im Garten allemal. Man kann die kleinen Früchte später dann wieder eintopfen und erhält dadurch viele neue Medusa-Pflanzen. Wer sich speziell für das Thema interessiert, kann auf YouTube mein entsprechendes Video anschauen:

Es ist bislang rund 62.000 Mal angeschaut worden und ist damit mein Hit, mein meistgeschautes Video überhaupt!

