Von: Redaktion DER FARANG | 28.12.19

BANGKOK: Am 18. Dezember fand an der RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok die alljährliche Weihnachtsfeier statt. Die beliebte Veranstaltung zog wieder viele Gäste und Freunde der Lehrstätte an. Die Schule freute sich sehr, die Botschafterin der Schweiz I. E. Helene Budliger Artieda und den Botschafter Deutschlands S. E. Georg Schmidt als Gäste willkommen zu heißen. Auch zahlreiche Alumni nahmen an dem Anlass teil, unter anderem der Sohn des Schulgründers Niti Meyer.

Die Lernzwerge sorgten für Entzückung im Publikum und stolze Eltern.

Auf Initiative der Elternschaft wurde auch in diesem Jahr wieder ein großer Weihnachtsmarkt mit Marktständen organisiert. An den herrlich dekorierten Verkaufsständen konnten die Gäste leckere internationale Delikatessen probieren und an verschiedenen weihnachtlichen Aktionen teilnehmen. Auch der Weihnachtsmann mischte sich unter die zahlreichen Besucher und sorgte für strahlende Kindergesichter. Bereits ab 14 Uhr veranstalteten die Schulklassen ihre Weihnachtsworkshops, servierten Weihnachtsleckereien und in den Klassenräumen wurde eifrig gekocht, gebastelt, gemalt und gespielt.

Musik, Tanz und Gesang

Schulleiter Simon Dörig (l.) begrüßte als Ehrengäste die Schweizer Botschafterin (2.v.l.) und den deutschen Botschafter.

Um 17 Uhr begrüßte Schulleiter Simon Dörig die Gäste auf dem Sportplatz und eröffnete das Weihnachtsprogramm. Er nahm die Gelegenheit auch zum Anlass, sich bei allen Eltern, Lehrern und Freunden der Schule für ihre Unterstützung zu bedanken. Zudem wurden alle Schülerinnen und Schüler, die zum Ende des Schuljahres die Bildungseinrichtung verließen, verabschiedet. Durch das Programm der anschließenden Weihnachtsaufführungen moderierten Thian Kaewmongkhol und Arch Yiamwanichnan aus der 6. Klasse. Die Lernzwerge, Kindergartenkinder, Primarschul- und Sekundarschulklassen sowie die Schulband unterhielten das Publikum mit Musik, Tanz und Gesang. Zu den Höhepunkten zählte außerdem eine Weihnachtstombola mit attraktiven Preisen.

Die Zuschauer machten es sich auf Strohballen bequem.

Die RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok bedankt sich bei allen Helfern, besonders bei den sehr engagierten Eltern, für ihre Unterstützung bei der Organisation und Durchführung der Weihnachtsfeier.