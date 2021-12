Viele Tote bei Machtübernahme der Taliban

KABUL: Der Machtwechsel in Afghanistan hat laut Amnesty International (AI) viele Menschenleben gefordert. In der Endphase des Konflikts hätten die militant-islamistischen Taliban eine Reihe von Kriegsverbrechen verübt, darunter außergerichtliche Tötungen, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht. Auch durch US-Luftangriffe sowie den Beschuss mit Mörsergranaten durch die afghanische Armee seien Dutzende Menschen getötet worden.

Die Taliban hatten Anfang Mai eine Militäroffensive in dem Land gestartet, nachdem die USA ihren Abzug aus dem Land verkündet hatten. Die Islamisten eroberten erst hunderte Bezirke und ab Anfang August binnen weniger Tage fast alle Provinzhauptstädte. Die Hauptstadt Kabul nahmen sie Mitte August kampflos ein.

Im Zuge ihrer fortschreitenden Offensive im Juli und August hätten Taliban bei Vergeltungsanschlägen Angehörige ethnischer und religiöser Minderheiten, ehemalige Regierungskräfte und Sympathisanten der Regierung gefoltert und getötet, hieß es weiter. Das gesamte Ausmaß der Tötungen im Land sei schwer zu beziffern, da die Taliban den Zugang für Medien und Menschenrechtsorganisationen einschränkten und in vielen ländlichen Gebieten Mobilfunk und Internetzugang unterbrachen.

Der Bericht dokumentiert zudem vier Luftangriffe der vergangenen Jahre, von denen drei höchstwahrscheinlich von US-Streitkräften und einer von der afghanischen Luftwaffe ausgeführt wurden. Diese seien für den Tod von Dutzenden Zivilisten verwantwortlich, da Bomben über dicht besiedelten Gebieten abgeworfen worden seien. Afghanische Bodenkräfte hätten zudem Mörsergranaten auf Wohngebiete abgefeuert, auch dabei seien Zivilisten ums Leben gekommen.

«Durch alle drei Konfliktparteien - Taliban, afghanische Streitkräfte und US-Militär - kamen Zivilistinnen und Zivilisten zu Tode», sagte Julia Duchrow, Stellvertreterin des AI-Generalsekretärs in Deutschland. Die Recherchen belegten, dass die afghanische Bevölkerung den Machtwechsel «wieder einmal mit vielen Menschenleben bezahlt hat».