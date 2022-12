Foto: epa/Ruamkatanyo Foundation Of Thailand

SA KAEO/POIPET: Das thailändische Außenministerium arbeitet mit den kambodschanischen Gerichtsmedizinern zusammen, um die thailändischen Opfer des Großbrandes in einem Kasino in Poipet zu identifizieren und ihre Angehörigen zu kontaktieren, damit die Leichen nach Hause überführt werden können.

Bislang wurden mindestens 19 Leichen gefunden, aber die Zahl der Todesopfer dürfte noch steigen. Man geht davon aus, dass Dutzende von thailändischen Angestellten und Kunden im Grand Diamond City Hotel and Casino eingeschlossen waren, als das Feuer am Mittwochabend das Gebäude zerstörte.

Der Casino-Hotel-Komplex befindet sich in der Nähe des Ban-Klong-Luk-Kontrollpunkts in Sa Kaeos Bezirk Aranyaprathet und ist im Besitz des verurteilten, flüchtigen thailändischen Politikers Vatana Asavahame.

Feuerwehrleute brachten den Brand am Donnerstagmittag unter Kontrolle; zu diesem Zeitpunkt war der Komplex bereits ausgebrannt.

Das Ministerium hat die Königlich Thailändische Botschaft in Phnom Penh angewiesen, mit den örtlichen Behörden zusammenzuarbeiten, um Thais und ihren Familienangehörigen in Kambodscha zu helfen, die von dem Feuer betroffen sind.

Die Botschaft hat eine Liste der Thais in Kambodscha zusammengestellt und Reisedokumente für den Fall vorbereitet, dass sie nach Hause zurückkehren wollen, sagte die Sprecherin des Ministeriums, Kanchana Patarachoke, am Donnerstag.

In der Zwischenzeit haben die Behörden von Sa Kaeo am Donnerstag auf dem Parkplatz des Bezirksamtes von Aranyaprathet ein Notfallhilfezentrum eingerichtet. Das Zentrum wird sich mit den Angehörigen von Thais, die in dem Hotel arbeiteten oder wohnten, abstimmen, um ihre Verwandten ausfindig zu machen und zu identifizieren, falls sie unter den Verletzten oder Verstorbenen sind. Das Zentrum kann telefonisch unter 081.172 2603 oder 063.901 2903 erreicht werden.