Von: Redaktion (dpa) | 08.01.24

LOS ANGELES: Großer Starauflauf bei den Golden Globes: In Beverly Hills sind am Sonntagabend (Ortszeit) kurz vor Beginn der Trophäen-Show viele Prominente im Beverly Hilton Hotel eingetroffen. «Barbie»-Star Margot Robbie lief im pinkfarbenen Glitterdress über den roten Teppich, Jennifer Lopez in hellrosa schulterfreier Robe. Auch Meryl Streep, Emma Stone, Billie Eilish, Steven Spielberg, Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio waren unter den vielen Filmschaffenden, die an Fotografen vorbei flanierten.

Die Globe-Trophäen in 27 Film- und Fernseh-Kategorien werden zum 81. Mal verliehen. Der Sender CBS strahlt die etwa dreistündige Show live aus.

Aus Deutschland ist die Schauspielerin Sandra Hüller dabei. Ihre erste Globe-Nominierung erhielt die 45-Jährige für die Hauptrolle in dem Justizdrama «Anatomie eines Falls». Die schrille Satire «Barbie» geht mit neun Nominierungen als Favorit ins Rennen, das Drama «Oppenheimer» über den Mit-Erfinder der Atombombe hat acht Gewinnchancen. Auch der Historien-Thriller «Killers of the Flower Moon» oder das skurrile Märchen «Poor Things» sind mehrfach nominiert.