Foto: The Nation

NAKHON PHANOM: Rund 370.522 rai (59.283 Hektar) landwirtschaftliche Flächen im Nordosten Thailands sind überschwemmt, davon 217.612 rai Reisfelder, während das Wetteramt vor weiteren schweren Regenfällen in den meisten Teilen des Landes bis kommenden Mittwoch (31. August 2022) gewarnt hat.

Die Agentur für die Entwicklung von Geoinformatik und Raumfahrttechnologie (GISTDA) hat am Montag in einem Facebook-Beitrag die Überschwemmungsstatistik für das Land veröffentlicht. Demnach wurden insgesamt 84.737 rai landwirtschaftliche Flächen in der Mekong-Region überflutet.

„Die drei am stärksten von den Überschwemmungen betroffenen Provinzen sind: Nakhon Phanom (22.266 rai), Udon Thani (17.994 rai) und Sakon Nakhon (15.997 rai)“, hieß es in dem Beitrag.

Die GISTDA fügte hinzu, dass 285.785 rai Plantagen in den Chi und Mun Flusseinzugsgebieten überflutet wurden. Die drei am stärksten von den Überschwemmungen betroffenen Provinzen in ihrer Umgebung sind laut dem Beitrag Roi-Et (83.023 rai), Buri Ram (29.086 rai) und Surin (26.311 rai). Aktuelle Hinweise erhält man Flood.gistda.or.th.

Zuvor hatte das thailändische Meteorologische Amt für den Norden, Osten, Süden und die Zentralebene von Montag bis Mittwoch schwere Regenfälle vorhergesagt. Die Bevölkerung wird vor Sturzfluten und Überschwemmungen, insbesondere entlang von Wasserläufen in der Nähe von Gebirgsausläufern und im Tiefland, gewarnt.