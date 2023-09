Von: Björn Jahner | 16.09.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Bei Hunderten von Ländern auf der ganzen Welt ist es nicht verwunderlich, dass es einige Überschneidungen in Farbgebung und Design der Nationalflaggen gibt. Aber wie gut können Reisende die verschiedenen Flaggen erkennen?

Flaggen sind ein wichtiges Symbol der nationalen Identität und können für viele Menschen eine Quelle des Stolzes sein. Aber wie gut kennen wir ihre Flaggen?

Um das herauszufinden, hat der Anbieter von maßgeschneiderten Reisen „Travelbag“ 2.000 Erwachsene gebeten, das Land zu nennen, für das eine Auswahl von Flaggen aus der ganzen Welt steht. Die Umfrage ergab, mit welchen Flaggen die Menschen am meisten Schwierigkeiten haben.

Die thailändische Flagge rangiert an dritter Stelle der am häufigsten falsch identifizierten Flaggen Die thailändische Flagge ist die am dritthäufigsten falsch identifizierte Flagge. Mehr als vier von fünf Befragten (84 Prozent) können die Flagge nicht richtig benennen.

Die indonesische Flagge führt die Liste der am häufigsten falsch identifizierten Flaggen an: 88 Prozent können sie nicht erkennen. Die rot-weißen Farben der indonesischen Flagge verleiteten fast jeden Vierten (23 Prozent) zu der Annahme, es handele sich um die polnische Flagge.

Neben der Flagge des Vereinigten Königreichs wurde die kanadische Flagge am häufigsten erkannt: Fast 90 Prozent der Erwachsenen erkannten die Flagge des Ahornblatts richtig.

Obwohl es sich um beliebte Urlaubsziele handelt, hatten über 80 Prozent der Befragten Schwierigkeiten, die Flaggen der Kanarischen Inseln, Thailands und Puerto Ricos zu erkennen.

Weitere Flaggen unter den Top 10, die nicht richtig erkannt wurden, sind die Bahamas, die Philippinen, die Dominikanische Republik, Kambodscha, die Vereinigten Arabischen Emirate und Malaysia.

Natalie Watson, Brand & Campaigns Marketing Manager bei Travelbag, kommentiert: „Der beste Weg, sein Wissen über Nationalflaggen aufzufrischen, ist, einige der schönen Reiseziele zu erkunden, die sie repräsentieren. Auf Reisen sind Sie von Flaggen umgeben und haben die Möglichkeit, mehr über ihre Geschichte und Symbolik zu erfahren. Sie lernen auch die Kultur und die Bräuche der Länder kennen, die Sie besuchen, was Ihnen ein tieferes Verständnis für deren Flaggen vermittelt.“

Die thailändische Nationalflagge mit ihren fünf waagerechten roten, weißen und blauen Streifen war 84 Prozent der Briten ein Rätsel.

Eine lustige Tatsache über Thailands Flagge ist, dass sie nicht immer diese Farben hatte – im 17. Jahrhundert war sie rot mit einem weißen Elefanten in der Mitte. Elefanten sind seit Hunderten von Jahren eine Ikone der thailändischen Kultur, doch leider sind sie durch die Abholzung der Wälder zu einer bedrohten Art geworden.

Glücklicherweise gab das Department of National Parks im Jahr 2017 bekannt, dass die Zahl der wilden Elefanten in Thailand um 7 bis 10 Prozent gestiegen ist, was auf eine hoffnungsvollere Zukunft für das wertvollste Tier des Landes hindeutet.

Die vollständige Studie finden Sie hier.

Methodik

„Travelbag“ führte eine Umfrage unter 2.000 Briten durch und bat sie, 35 der berühmtesten Wahrzeichen der Welt anhand von Fotos zu identifizieren. Darüber hinaus sollten sie den Standort jedes dieser Wahrzeichen identifizieren und die Flagge von 34 der beliebtesten Urlaubsziele nennen. Die Studie wurde im August 2023 durchgeführt.