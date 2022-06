BANGKOK: In Bangkok wurden im Schatten der Pandemie viele „Massagesalons“ – in Thailand ein Euphemismus für Bordelle – in Wohnhäuser, Büros oder Hotels umgewandelt, da die Covid-19-Krise entweder zur Beschlagnahmung von Immobilien durch die Behörden geführt oder die Betreiber zum Verkauf gezwungen hat.

Obwohl Vergnügungslokale, darunter auch „Massage Parlors“, nach der Lockerung der Corona-Beschränkungen wieder betrieben werden dürfen, sind einige nach fast zweijähriger Schließung bankrott, weshalb sich viele Betreiber zum Verkauf ihrer Immobilie entscheiden.

Geschäftstüchtige Immobilienentwickler haben bereits Massagesalons aufgekauft und sie in Wohn- und Bürogebäude oder in Hotels umgewandelt. Die Objekte sind für die Entwickler besonders attraktiv, da sie sich im Stadtzentrum befinden und leicht erreichbar sind. Andere Objekte werden aber auch abgerissen, da es die Entwickler auf die Grundstücke abgesehen haben, da Land in direkter Citylage in Bangkok knapp und teuer ist.

So wurde beispielsweise das „Chaophya 2 Bath and Massage“ im Bezirk Phya Thai in einen Bürokomplex umgewandelt, nachdem das Geschäft Anfang des Jahres geschlossen wurde, so eine Quelle der Stadtverwaltung von Bangkok.

Die Quelle fügte hinzu, dass von den mehr als 500 Massagesalons in der Hauptstadt nur noch etwa 100 übriggeblieben sind.

Der Geschäftsführer der Behörde für Immobilienangelegenheiten Wasan Kongchan informierte zwischenzeitlich, dass mehr als 80 Prozent der Besitzer von „Massagesalons“ ihre Betriebe verkauft haben, weil ihr Geschäft aufgrund der Covid-19-Pandemie zum Erliegen gekommen ist.