SALZBURG (dpa) - Ein Föhnsturm und heftige Regenfälle haben in Österreich zu erheblichen Problemen geführt.

Viele Straßen vor allem im Süden des Landes waren am Dienstag nach Angaben der Behörden wegen umgestürzter Bäume nicht passierbar. Mehrere Flüsse traten über die Ufer. Der Bahnverkehr auf einzelnen Strecken musste eingestellt werden. In Kärnten waren rund 10.000 Haushalte ohne Strom. Besonders betroffen war auch Salzburg. Hier wurden laut Feuerwehr Teile des Daches der Festung Hohensalzburg abgedeckt. «Wir haben das Areal großräumig abgesperrt. Solange der Wind anhält, können wir nur abwarten», sagte ein Feuerwehrsprecher. Im Stadtgebiet stürzten Bäume und Kamine um. Meteorologen erwarteten aber ein schnelles Abflauen des Sturms. «Der Höhepunkt wurde bereits erreicht», sagte ein Sprecher der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien..