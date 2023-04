Von: Redaktion DER FARANG | 13.04.23

BANGKOK: Nachdem die Schule bereits im Februar ihr 60-Jahre Jubiläum mit einem spektakulären Open-Air Fest auf dem Schulgelände feierte, geht es jetzt mit Volldampf in Richtung Zukunft: Die zweite Phase der Schulerweiterung beginnt im Juni mit dem Bau einer neuen Sporthalle und neue schulische und außerschulische Angebote sollen helfen, die Schulgemeinschaft zu stärken und neue Schüler zu gewinnen.

„Sprachland“ bietet optimalen Einstieg

Als deutschsprachige und internationale Schule ist die RIS Swiss Section bereits seit Jahren darum bemüht, Kindern ohne Deutschkenntnisse den optimalen Einstieg in eine deutschsprachige Schulausbildung zu ermöglichen. Jetzt hat man unter Leitung der Primarschulleiterin Simone Scheuber ein neues System entwickelt, das sich an Sprach-Integrationsklassen in der Schweiz orientiert: „Sprachland“ ist ein neues Sprachförderprogramm, dass es Kindern von 6 bis 9 Jahren (Klassen 1 bis 3) ermöglicht, innerhalb nur eines Schulhalbjahres die erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse zu erwerben, um dann in einer Regelklasse normal am Unterricht teilzunehmen. Bemerkenswert auch, dass dieses Angebot mit keinen Zusatzkos­ten verbunden ist, da es durch eine optimierte Auslastung der verfügbaren Lehrerkapazitäten gestellt werden kann.

Kinder im Vorschulalter können der Schule weiterhin ohne deutsche Sprachkenntnisse beitreten, da sie diese im Kindergarten spielerisch und ohne Druck erwerben. Somit bietet die Schule allen Kindern von 2 bis 9 Jahren die Möglichkeit zum Eintritt in ihren einzigartigen Schulbetrieb, der von den Schweizer und deutschen Schulbehörden voll unterstützt und turnusmäßig besucht und kontrolliert wird.

So früh wie möglich einschulen

Zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler an der RIS Swiss Section sind im Besitz eines deutschen oder Schweizer Passes, ca. ein Drittel kommt aus reinen Thai-Familien. Letzteren wird stets geraten, die Kinder so früh wie möglich einzuschulen. Probetage im Kindergarten und die Spielgruppe „Spielzwerge“ für die Kleinsten von 15 bis 30 Monaten ermöglichen es interessierten Familien, herauszufinden, ob die Schule das Richtige für sie ist.

„Mit dem Erlernen der deutschen Sprache eröffnet sich den Schülern hier eine ganze Welt voller neuer Möglichkeiten“, so Stefan Nyffenegger, Projektleiter der neuen schulinternen Serviceabteilung „German Hub“. Der German Hub organisiert außerschulische Angebote aller Art, mit dem Ziel, die deutsche Sprache innerhalb der Gemeinschaft zu stärken: Nachmittagskurse, Ferien- und Sprachcamps, Erwachsenenbildung, Sportangebote und vieles mehr.

Swiss School gehört zu den Besten

Mit ihrem einzigartigen deutschsprachigen und gleichzeitig multilingualen Lehrplan, modernen Einrichtungen, hervorragend ausgebildeten und hochmotivierten Lehrern und einer familiären Atmosphäre ist die Swiss School Bangkok zweifellos eine der besten internationalen Schulen in Thailand.

Sowohl im Kindergarten als auch bei den „Spielzwergen“ werden Probetage für interessierte Familien angeboten.

Für Kinder ab 12 Jahren, deren Familien außerhalb Bangkoks leben, gibt es an der RIS Swiss Section übrigens auch ein Internatsangebot.

Mehr Informationen auf der Homepage www-ris-swiss-section.org und dem Facebook-Kanal der Schule www.facebook.com/RISSwissSection.