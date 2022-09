BANGKOK: Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) lädt alle Urlauber und Residenten zum Bangkok’s International Festival of Dance & Music ein, das vom 7. September bis zum 18. Oktober 2022 stattfindet und zu den größten und wichtigsten Veranstaltungen der darstellenden Künste Asiens zählt.

Das Festival, das im Thailand Cultural Center stattfindet, kehrt dieses Jahr nach dem Ende der Pandemie in vollem Schwung zurück. Es erfolgt unter königlicher Schirmherrschaft I.K.H. Maha Chakri Sirindhorn.

Internationales Staraufgebot

Das Festival ist die größte und einzige jährliche Veranstaltung in Thailand, die eine derartig umfangreiche und nachhaltige internationale Aufmerksamkeit erfährt. Es verspricht ein aufregendes und vielfältiges Angebot an Künstlern und Darbietungen aus der ganzen Welt, die unterschiedliche Publikumsgeschmäcker und Altersgruppen ansprechen werden.

Montag, 17. Oktober 2022 von 19.15 bis 21.15 Uhr: Scheherazade/ Carmen-Suite, Bolschoi-Theater.

Zu den Höhepunkten des Festivalprogramms gehören 11 sehenswerte Shows, die von der traditionellen bis zur avantgardistischen Musik reichen.

Höhepunkte des Festivals

• Kroatiens Kult-Pianist Maksim Mrvica tritt am Mittwoch, 14. September 2022 auf.

• Auftritt der australischen Boyband Ten Tenors am Donnerstag, 29. September 2022.

• Die Celtic Legends aus Irland werden am Samstag, 1. Oktober 2022 auftreten.

• Das Bolschoi-Theater aus Weißrussland bringt klassisches Ballett nach Bangkok: Der Nussknacker am Samstag, 15. Oktober und am Sonntag, 16. Oktober 2022. Scheherazade/ Carmen-Suite am Montag, 17. Oktober und Dornröschen am Dienstag, 18. Oktober 2022.

• Darüber hinaus werden zwei verschiedene Umsetzungen von Schwanensee aufgeführt: Am Samstag, 10. September und Sonntag, 11. September 2022 vom Stanislavsky-Theater aus Russland sowie am Samstag, 8. Oktober und Sonntag, 9. Oktober 2022 vom Ballet Preljocaj aus Frankreich.

Bangkok’s International Festival of Music and Dance bringt zum 24. Mal weltberühmte Stars nach Thailand.

Nachwuchs lernt von Stars

In diesem Jahr bietet das Internationale Tanz- und Musikfestival in Bangkok zum ersten Mal auch ein Studentenprogramm an, das kreativ begabten jungen Menschen die Teilnahme an Privatvorstellungen und Meis­terklassen mit einigen der größten Stars ermöglicht.

Bangkok’s International Festival of Dance & Music findet im Thailand Cultural Center (Karte) in der 14 Thiam Ruam Mit Road in Huai Khwang statt. Shuttle-Service ab der MRT-Station Thailand Cultural Centre (Exit 1).

Weitere Informationen und das vollständige Festivalprogramm finden Sie unter www.bangkokfestivals.com oder www.facebook.com/BangkokFestivals. Eintrittskarten für alle Aufführungen sind unter www.thaiticketmajor.com/icp2022 erhältlich.