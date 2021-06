Von: Redaktion DER FARANG | 20.06.21

Einwanderung zu Zeiten des Seehandel bescherte Phuket ein einzigartiges kulturelles Erbe, das sich nicht nur in der Architektur, sondern auch in der lokalen Küche widerspiegelt. Foto: powerbeephoto/Adobe Stock

PHUKET: Nicht Sonne, Strand und Meer allein, sondern in Kombination mit einem reichen kulturellen Erbe, das sowohl chinesische, malaysische als indische Einflüsse aufweist, machen den unverwechselbaren Charme Phukets aus, der Touristen aus aller Welt in seinen Bann zieht. Ein multikultureller Mix, der sich auch in der lokalen Baba-Peranakan-Küche widerspiegelt, zu deren Fans nicht nur die Restaurant-Tester des Guide Michelin gehören, sondern neuerdings auch die Macher des internationalen Reise- und Tourismusportals Travelindex.com. Pünktlich zur Wiedereröffnung der Inselprovinz für den internationalen Tourismus wird Phuket in der Neuauflage der „Top 25 Restaurants Asia Series“ als neunte Gastronomie-Destination gelistet.

Phuket ist nach Bangkok die zweite thailändische Destination, die in der international anerkannten „Top 25 Restaurants Asia Series“ von Travelindex.com aufgenommen wurde – sehr zur Freude der lokalen Gastronomie der Insel: Denn die internationale Bekanntmachung und Anerkennung der „Perle der Andamanensee“ als Gastronomie-Destination von Weltklasse bedeutet für sie die Erschließung neuer Märkte sowie die Möglichkeit, neue Gäste zu gewinnen, ohne dass ihr dadurch Mehrkosten entstehen.

Laut Chattan Kunjara Na Ayudhya, stellvertretender Gouverneur der Tourism Authority of Thailand (TAT) für internationales Marketing der Region Asien und Südpazifik, hilft die Aufnahme Phukets in die Liste der asiatischen Gastronomie-Destinationen, das Beste hervorzuheben und international bekanntzumachen, was die „Perle der Andamanensee“ kulinarisch zu bieten hat.

Multikulturell und einzigartig

Gegenüber der Presse erklärt Khun Chattan, dass Phuket seit Jahrhunderten ein Schmelztiegel der Kulturen sei, was sich auch in den Essgewohnheiten der Menschen widerspiegelt. Die kulturellen Einflüsse chinesischer, malaysischer und indischer Einwanderer haben zur Herausbildung einer einzigartigen kulinarischen Identität geführt, mit der sich die Insel von allen anderen Urlaubsorten des Landes abhebt. „Phuket ist nicht lediglich nur ein weiteres Reiseziel des internationalen Tourismus, sondern auch ein Ort, an dem talentierte und gefeierte Köche ihr Können unter Beweis stellen“, schwärmt der TAT-Experte und fügt hinzu, dass „Top 25 Restaurants Phuket“ deshalb eine unentbehrliche Informationsquelle für jeden ist, der das Beste genießen möchte, was die lokale Küche zu bieten hat.

Unentdecktes Gourmet-Paradies

Dim Sum ist eine beliebte Spezialität der lokalen Küche. Chinesische Einwanderer brachten sie nach Phuket. Foto: Kittiphan / Adobe Stock

Bernhard Metzger, Herausgeber der „Top 25 Restaurants Guide“-Serie, ist davon überzeugt, dass sein Restaurantführer Phukets Image als erstklassige regionale Gastronomie-Destination stärken wird: „Die Covid-19-Krise hat Phuket schwer getroffen und zu einer Reihe von Schließungen in der Gastronomiebranche geführt. Mit dem 'Top 25 Restaurants Guide Phuket' wollen die Travelindex Group und Top25Restaurants.com die lokale Gastronomie in der Krise unterstützen, in dem sie Phuket als Gourmet-Paradies zu internationaler Bekanntheit verhelfen.“

Mit dem sogenannten „Sandbox“-Plan öffnet sich Phuket am 1. Juli 2021 als erstes thailändisches Touristenziel wieder für den internationalen Tourismus. Im Rahmen des Pilotprojekts wird vollständig gegen Covid-19 geimpften internationalen Besuchern erlaubt, ohne strikte Quarantäne nach Phuket zu reisen. Als Vorsichtsmaßnahme müssen sie jedoch 14 Tage auf der Insel bleiben, bevor sie zu anderen Zielen im Land weiterreisen dürfen.

Anlässlich der Rückkehr der internationalen Touristen auf Phuket können sich lokale Restaurants kostenlos in den „Top 25 Restaurants Guide Phuket“ eintragen lassen. Die Aufnahme erfolgt online unter https://bit.ly/3ci0LAp.