SAKAEO: Am Freitag (1. Juli 2022), dem ersten Tag, an dem Thailand alle Einreisebeschränkungen für Ausländer aufgehoben hat, wimmelte es am Grenzübergang im Bezirk Aranyaprathet in der Ostprovinz Sakaeo von kambodschanischen und vietnamesischen Touristen.

Das Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) hat den Thailand Pass zum 1. Juli 2022 abgeschafft, was bedeutet, dass sich ausländische Touristen nicht mehr online registrieren oder eine Covid-19-Versicherung mit Deckungssumme von mindestens 10.000 US-Dollar abschließen müssen. Mit der Aufhebung der Beschränkungen soll der Tourismus gefördert und die Wirtschaft angekurbelt werden, nachdem die Zahl der Infektionen zurückgegangen ist.

„Zu den mehr als 1.000 kambodschanischen Besuchern gehören Händler, die ihre Waren auf dem Grenzmarkt Rong Kluea verkaufen wollen, sowie Besucher, die die Sehenswürdigkeiten in Sakaeo besichtigen wollen. Die meisten Besucher kommen aus Poipet in Kambodscha und sind über die thailändisch-kambodschanische Freundschaftsbrücke ins Königreich eingereist“, informierte der Chef der Einwanderungsbehörde von Sakaeo Oberstleutnant Rung Thongmon, am Freitag die Presse.

Foto: The Nation

Die Polizei und die Zollbehörde setzen nach Aussage Immigration-Chefs von Sakeo zusätzliche Beamte am Kontrollpunkt ein, damit die Einreisedokumente schnell bearbeitet werden können. „Die Touristenströme sind jedoch reibungslos und schnell, da sie nicht anstehen müssen, um ihre ‚Thailand Pass‘-Registrierung überprüfen zu lassen“, verdeutlichte Khun Rung. Er fügte hinzu, dass neben den kambodschanischen Touristen auch viele vietnamesische Staatsangehörige über Kambodscha nach Thailand einreisen.

Etwa 250 Kilometer von Bangkok entfernt ist der Rong Kluea Market ein bekannter Touristen-Hotspot in Sakaeo. Der Markt in der Nähe des Grenzkontrollpunkts Ban Khlong Luek ist bekannt für den Verkauf von Kleidung, Geschirr, Elektronik und anderen Produkten zu sehr günstigen Preisen. Die meisten Verkäufer sind Chinesen, Kambodschaner und Vietnamesen.