Von: Björn Jahner | 12.06.23

BANGKOK: Das untergegangene Medienunternehmen iTV steht wieder im Rampenlicht, nachdem eine Videoaufzeichnung von Diskussionen während der jährlichen Aktionärsversammlung den offiziellen Protokollunterlagen widerspricht.

Das Video wurde von einem iTV-Aktionär aufgenommen und Teile davon am späten Sonntagabend von TV Channel 3 gezeigt. Es wurde während der elektronischen Jahreshauptversammlung aufgezeichnet und löste sofort eine heftige öffentliche Reaktion aus.

Die Kontroverse dreht sich um angebliche Versuche, iTV wiederzubeleben, um die Bewerbung des Vorsitzenden der Move Forward Party (MFP), Pita Limjaroenrat, um das Amt des Premierministers zu blockieren, und bezieht sich auf seinen angeblichen Besitz von Anteilen an einem Medienunternehmen.

Der gewählte MFP-Abgeordnete Wiroj Lakkhanaadisorn kündigte daraufhin an, dass er seine Forderung nach einer Klärung der Angelegenheit durch den aufgelösten Sender verstärken werde.

„Das Protokoll der Jahresversammlung der iTV-Aktionäre im Jahr 2023 stimmt nicht mit der Videoaufzeichnung der Versammlung überein, die in der Fernsehsendung ‚Khao Sam Miti‘ (Channel 3) gezeigt wurde“, sagte er.

Khun Wiroj schrieb am Sonntagabend (11. Juni 2023) auf seiner Facebook-Seite: „Ein Hauptthema war die Frage eines Aktionärs ‚Erfüllt iTV Medienaufgaben?‘, und Kim Siritaweechai, der Vorsitzende von ITV, der die Versammlung online leitete, antwortete klar und deutlich: ‚Im Moment tut das Unternehmen nichts. Es muss das Ende des Rechtsstreits abwarten‘.

Im Protokoll der jährlichen Aktionärsversammlung, das von Khun Kim unterzeichnet wurde, heißt es jedoch: „Derzeit arbeitet (iTV) immer noch im Einklang mit den Unternehmenszielen und hat wie üblich Jahresabschlüsse und Körperschaftssteuer eingereicht“, so Khun Wiroj.

Khun Wiroj bezweifelt die Richtigkeit des offiziellen Protokolls der iTV-Aktionärsversammlung.

„iTV muss die Gesellschaft darüber aufklären, warum das Protokoll der jährlichen Aktionärsversammlung nicht mit der Antwort übereinstimmt, die der Vorsitzende während der Versammlung gegeben hat.“

„Wer hat angeordnet, dass das Protokoll auf diese Weise verfasst wird? Wer ist der Drahtzieher?“, fragte der gewählte Abgeordnete.

Die Gesellschaft müsse sich die Frage stellen, ob dies einer Fälschung des Protokolls der Hauptversammlung gleichkomme, um eine andere Person politisch zu verfolgen, so dass diese mit einer Strafanzeige rechnen müsse, und wie andere Ausschussmitglieder für ein solches Vorgehen zur Verantwortung gezogen werden könnten, schrieb Wiroj.

„iTV muss dringend die letzten Zweifel ausräumen. Es kann nicht ruhig bleiben. Dies könnte einen Verstoß gegen Abschnitt 216 des Gesetzes über Aktiengesellschaften darstellen. Auf dieses Vergehen steht eine Strafe von bis zu 5 Jahren Gefängnis und/oder eine Geldstrafe von bis zu einer Million Baht“, sagte er.

Der stellvertretende MFP-Sprecher Karoonpon Tiensuwan dankte am Montag (12. Juni 2023) auf Twitter allen wohlwollenden Menschen dafür, dass sie „alte Machtcliquen“ und ihre Bemühungen, mit allen Mitteln an der Macht zu bleiben und den Interessen ihrer selbst und der Menschen um sie herum zu dienen, aufdecken.

„Es ist Zeit für die Wahrheit, um alle Informationen ausfindig zu machen und diejenigen zu entlarven, die die Fäden ziehen“, forderte Khun Karoonpon.

Am Montag wies Khun Kim, Präsident und Geschäftsführer der Intouch Holdings Plc, die Mitglieder des iTV-Ausschusses an, eine Untersuchung des Protokolls der Aktionärsversammlung einzuleiten.

Letzte Woche erklärte Khun Pita, dass er die 42.000 Aktien von iTV, die er von seinem Vater geerbt hatte, bereits an Verwandte übertragen habe, um jedem Versuch zuvorzukommen, das Unternehmen wiederzubeleben und es als politische Munition zu nutzen.

Der Vorsitzende der aus den Wahlen als Sieger hervorgegangenen MPF zeigte sich zuversichtlich, dass nichts dagegenspreche, dass er als Abgeordneter oder als Premierminister an der Spitze einer Koalitionsregierung stehe. In einem Facebook-Post vom 6. Juni 2023 erklärte Khun Pita, dass er kürzlich die iTV-Aktien aus dem Nachlass seines 2006 verstorbenen Vaters an seine Verwandten übertragen habe, um sicherzustellen, dass er der nächste Premierminister werden könne, obwohl man versucht habe, ihn am Amtsantritt zu hindern.

Er sagte auch, dass iTV in seinem Jahresabschluss 2018/19 als Holdinggesellschaft definiert wurde, aber in den beiden folgenden Jahresabschlüssen wurde es als Fernsehgesellschaft bezeichnet.

iTV stellte 2007 den Sendebetrieb ein und seine Lizenz wurde von Thai PBS übernommen. Im Jahr 2014 wurde das Unternehmen von der thailändischen Börse genommen. Das Unternehmen hat seit mehreren Jahren keine Einnahmen aus der Medientätigkeit mehr erzielt, abgesehen von geringen Beträgen von einer Tochtergesellschaft, die Sendeanlagen vermietete. Die Gewerbeanmeldung blieb nur deshalb aktiv, weil der Rechtsstreit über die Konzessionsgebühren noch nicht abgeschlossen war.

Khun Pita stellte jedoch fest, dass ein Aktionär auf einer iTV-Aktionärsversammlung am 26. April fragte, ob es sich um ein Medienunternehmen handele. „War die Frage politisch motiviert?“, schrieb der Move-Forward-Chef auf Facebook. Die Verfassung verbietet es, dass ein Aktionär eines Medienunternehmens bei allgemeinen Wahlen kandidiert. Die 42.000 iTV-Aktien von Khun Pita führten vor kurzem zu Beschwerden, die seine Berechtigung in Frage stellten, bei den Parlamentswahlen 2019 als Abgeordneter anzutreten, die Kandidaten seiner Partei zu bestätigen und die nächste Regierung zu führen.

Der derzeit größte Aktionär von iTV ist Intouch Holdings Plc. Der Hauptaktionär von Intouch ist Gulf Energy Development Plc. Der CEO von Gulf, Sarath Ratanavadi, ist nach Angaben des renommierten „Forbes Magazine“ mit einem Nettovermögen von 1,1 Milliarden US-Dollar die viertreichste Person des Landes.

Nareuwat Noppakhun, der Leiter der Buchhaltungsabteilung von Intouch, hat die Jahresabschlüsse von iTV zwischen 2015 und 2022 erstellt und beim Ministerium für Unternehmensentwicklung eingereicht, berichtete die „Isara News Agency“.

Am 9. Juni 2023 wies der Wahlausschuss alle Beschwerden gegen den MFP-Vorsitzenden im Zusammenhang mit dem Besitz von Medienanteilen zurück, wollte aber stattdessen untersuchen, ob Khun Pita sich als Listenkandidat beworben hatte, obwohl er wusste, dass er möglicherweise nicht für einen Sitz im Repräsentantenhaus kandidieren durfte. Dies wäre ein Verstoß gegen Abschnitt 42(3) und Abschnitt 151 des Gesetzes über die Wahl von Abgeordneten.

Die Nachrichtensendung „Khao Sam Miti“ von Channel 3 veröffentlicht am späten Sonntagabend einen Ausschnitt der iTV-Aktionärsversammlung auf ihrer Facebook-Seite.