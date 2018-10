BANGKOK/LEICESTER: Der thailändische Milliardär Vichai Srivaddhanaprabha, Besitzer des englischen Fußball-Erstligisten Leicester City, gehört zu den fünf Todesopfern beim Hubschrauberabsturz kurz nach dem Start auf dem Stadiongelände des Fußballclubs. Das hat der Verein bestätigt.

Ein Strom von Fans, die bereits das Schlimmste befürchteten, hatte nach dem Unfall am Samstag Blumen und Fußballschals außerhalb des Geländes zu Ehren von Vichai Srivaddhanaprabha niedergelegt. "Die Welt hat einen großen Mann verloren", sagte der Club in einer Erklärung. Leicester City war eine Familie unter seiner Führung. Es ist wie eine Familie, dass wir sein Hinscheiden betrauern", hieß es weiter. Ein Kondolenzbuch wird ab Dienstag im Stadion bereitliegen, und das Team hat sein Spiel gegen Southampton verschoben.

Die Polizei nannte die vier anderen Opfer Nursara Suknamai und Kaveporn Punpare, zwei Mitarbeiter von Vichai, Pilot Eric Swaffer und Passagier Izabela Roza Lechowicz. Der 60 Jahre alte Vichai, Besitzer von Thailands Duty-Free-Unternehmen King Power, war regelmäßig bei den Spielen anwesend. Er flog mit dem Hubschrauber zu den Heimspielen von London nach Leicester.Er und die vier anderen Opfer stiegen an Bord des blauen Hubschraubers, das nach dem 1: 1-Unentschieden am Samstag gegen West Ham aus der Mitte des Platzes gestartet war.

Augenzeugen berichteten, dass beim Hubschrauber kurz nach dem Start der Heckpropeller aussetzte. Bilder zeigten orangefarbene Flammenbälle, die das Wrack auf dem Parkplatz im King Power Stadium einhüllten - der Schauplatz des ungezügelten Jubels nach Leicesters Premier-League-Sieg vor zwei Jahren. Gebete und Ehrungen kamen aus ganz Großbritannien aus der Fußballwelt und darüber hinaus für den jovialen Mann, der viel Anerkennung dafür erhielt, der zentralen englischen Stadt mit dem Fußballclub Ruhm zu bringen. "Er hat Leicester auf die Landkarte gebracht", sagte die 55-jährige Unterstützerin Cathy Dann gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. "Er hat uns groß gemacht.“ Englands Fußball-Legende Gary Lineker, ein ehemaliger Leicester-Spieler, schrieb auf Twitter: „Eine schreckliche Tragödie. Herzzerreißend." Und Fans in Bangkok sagten, dass Vichai auch dazu beigetragen habe, den thailändischen Fußball zu entwickeln, was dem südostasiatischen Land eine größere Anerkennung in der Sportwelt verlieh.

Vichai hatte Leicester City im Jahr 2010 gekauft und Millionen in die Mannschaft investiert. Leicester schuf mit dem Gewinn der Premier-League-Meisterschaft 2015/16 eines der größten Märchen in der Geschichte des englischen Fußballs. Vichais Investitionen in den Klub hatten dazu beigetragen, dass der Verein 2014 aus der zweiten Liga in die englische Premier League zurückgekehrte. Die Füchse, wie das Team genannt wird, standen in der Saison 2014/2015 am Tabellenende, und retteten sich, indem sie sieben ihrer letzten neun Spiele gewannen. Sie wurden 14. und sicherten sich 2015/16 eine weitere Saison in Europas reichster Liga. In der nächsten Saison schafften die Männer in Blau die Meisterschaft - ohne Parallelen in der Geschichte der Premier League - und spielten Monate später in der Champions League.