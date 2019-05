VfB will mit Stevens-Tipps zum Klassenerhalt

Von: Redaktion DER FARANG | 23.05.19

STUTTGART (dpa) - Wie rettet man einen Fußball-Bundesligisten vor dem Abstieg? Kaum jemand weiß das besser als Huub Stevens. Auch der VfB Stuttgart setzt im Relegations-Hinspiel gegen Union Berlin auf Tipps seines Ex-Trainers. Aber der VfB ist gewarnt - Union hat viele Qualitäten.

Ereilt den VfB Stuttgart das nächste sportliche Desaster nach dem Abstieg 2016? Oder bleibt dem 1. FC Union Berlin auch in diesem Jahr der erstmalige Aufstieg in die Fußball-Bundesliga verwehrt? Eine erste Antwort auf diese Fragen können beide Mannschaften im Relegations-Hinspiel am Donnerstagabend (20.30 Uhr/Eurosport Player) in Stuttgart geben.

ROLLENVERTEILUNG: Trotz desolater Saison startet der VfB als Favorit in die Partie. Das glaubt auch Eurosport-Experte Matthias Sammer. «Aber, wie es immer ist in zwei Finalspielen, man sollte die Tagesform nicht unterschätzen», sagte der 51-Jährige. «Die Unioner haben genug Qualität, um dem VfB wehzutun, wenn er seine Leistung nicht bringt.» Union werde eine «harte Nuss», warnte auch VfB-Interimscoach Nico Willig.

BOLLWERK UND OFFENSIVDUO: Vor allem die Defensive der Köpenicker ist schwer zu überwinden. Lediglich 33 Gegentore hat Union in dieser Saison kassiert und damit die mit Abstand wenigsten aller Zweitligisten. Aber auch das Sturm-Duo der Berliner ist gefährlich: Sebastian Andersson (12) und Sebastian Polter (9) erzielten zusammen fast 40 Prozent aller Zweitliga-Tore Unions in der Spielzeit 2018/19.

STATISTIK: Aber unabhängig aller Offensiv- oder Defensivqualitäten spricht die Statistik klar gegen die Berliner. Seit der Wiedereinführung der Relegation 2009 setzte sich in acht von zehn Fällen immer der Erstligist durch.

TIPPS VON STEVENS: Um die von VfB-Präsident Wolfgang Dietrich als «katastrophal» bezeichnete Saison zu einem halbwegs versöhnlichen Ende zu bringen, setzt Interimscoach Willig auf Tipps von Ex-Coach Huub Stevens. Nach dem Spiel beim FC Schalke 04 am vergangenen Samstag erzählte ihm Stevens, der den VfB bereits zweimal vor dem Abstieg bewahrt hatte, wie es auch diesmal klappen kann. «Huub Stevens hat mir gesagt: Ich drücke euch alle Daumen, gebt Gas und schaut auch, dass ein bisschen Spaß dabei ist», sagte Willig. «Ich nehme seine Erfahrungen gerne auf und das soll uns helfen.»