Die Strandpromenade am Pattaya Beach ist regelrecht verwais. In Vor-Corona-Zeiten herrschte hier zu dieser Jahreszeit Hochbetrieb. Foto: Jahner

BANGKOK: Ein Parlamentsabgeordneter der Opposition schätzt Thailands wirtschaftlichen Verluste durch die langsame Impfstoffeinführung auf etwa 250 Milliarden Baht pro Monat. Wiroj Lakkhanaadisorn, Abgeordneter der Partei Move Forward, warnt eindringlich, dass die Verzögerung eine Erholung der Wirtschaft nach dem Ausbruch der zweiten Covid-19-Krise untergräbt.

Der Abgeordnete kritisiert, dass das Königreich beim Start des Impfprogramms hinter vielen anderen Ländern in der Region steht und wirft der Regierung von Premierminister Prayut Chan-o-cha Versagen vor.

„Jeden Tag, den die Regierung für die Einführung des Covid-19-Impfstoffes verzögert, verliert das Land 8,3 Milliarden Baht“, warnt Khun Wiroj auf der Misstrauensdebatte gegen die Regierung Prayut Chan-o-chas am Mittwoch im Parlament. „Bei der Impfaktion geht es nicht nur um die Verhinderung der Coronavirus-Ausbreitung, sondern auch um die schnellere wirtschaftliche Erholung“, so der Abgeordnete.

Während in Indonesien, Singapur und Indien die Impfkampagnen im vollen Gang sind, ist es in Thailand unwahrscheinlich, dass die Impfstoff-Einführung vor Juni an Fahrt gewinnt, da das Königreich auf Impfstoffe wartet, die von einem lokalen Arzneimittelhersteller im Rahmen einer Partnerschaft mit AstraZeneca Plc hergestellt werden. Zwar wird das Land ab nächster Woche einige Impfstoffe von Sinovac Biotech Ltd. erhalten, doch fast 97 Prozent der Bestellungen betreffen Impfstoffe von AstraZeneca, die erst Ende Mai zur Massenimpfung bereitstehen werden.

Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul hingegen verteidigt die Strategie der Regierung, keine Aufträge an verschiedene Impfstoffentwickler zu vergeben. er weist darauf hin, dass Thailand wegen seiner geringen Zahl an Infektionen und seinem Status als Land mit mittlerem Einkommen für die meisten Hersteller keine Priorität habe. Er betont, dass die Regierung alles versucht, um die Impfstoffe so schnell wie möglich zu verteilen, weshalb das Budget und die Ressourcen für alle notwendigen Stellen bereitgestellt ist.

Laut Wiroj Lakkhanaadisorn wird der bisherige Impfplan die Bereitschaft der Nation beeinträchtigen, ihre Grenzen wieder vollständig für den internationalen Tourismus zu öffnen. Die thailändische Tourismusindustrie machte vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie ein Fünftel der thailändischen Wirtschaft aus.

Premierminister Prayut Chan-o-cha wiederum ist davon überzeugt, dass Thailand einen besseren Job bei der Virus-Bekämpfung gemacht als viele andere Länder auf der Welt. Dennoch verspricht er, dass die Regierung alles versuchen wird, um die Covid-19-Gefahr zu unterdrücken. „Wir mussten unsere Grenzen schließen und das schmerzt die Wirtschaft, aber zumindest konnten wir den Ausbruch eindämmen. Ich möchte nicht, dass Impfstoffe ein politisches Thema werden“, so Prayut.

Das Parlament wird am Samstag über den Misstrauensantrag gegen General Prayut und neun seiner Kabinettsminister abstimmen. Die Opposition hat die Regierung in verschiedenen Fragen kritisiert, die von der Budgetverteilung bis zum Umgang mit dem Covid-19-Ausbruch reichen.