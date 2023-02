Von: Björn Jahner | 06.02.23

BANGKOK: Die Thailändische Staatsbahn (SRT) will den gemeinsamen Investitionsvertrag für das Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnprojekt, das drei thailändische Flughäfen verbinden soll, nach einer Verzögerung von über zwei Jahren aufgrund der Covid-19-Pandemie alsbald abschließen.

Die SRT ändert derzeit den 276,5-Milliarden-Baht-Vertrag, den die Regierung im Oktober 2019 mit einem von der Charoen Pokphand Group (CP) geführten Konsortium zur Verbindung der Flughäfen Don Mueang, Suvarnabhumi und U-Tapao unterzeichnet hat.

Der Vertrag mit Asia Era One Co Ltd (ehemals Eastern High-Speed Rail Linking Three Airports Co. Ltd.) steht noch aus, da beide Parteien über eine Entschädigung für das geringere Passagieraufkommen im Flughafenzug Airport Rail Link während der Pandemie diskutieren, teilte SRT-Gouverneur Nirut Maneephan am Sonntag (5. Februar 2023) der Presse mit.

Khun Nirut sagte, dass die SRT auf grünes Licht vom Unterausschuss der Regierung für die Verwaltungspolitik des Östlichen Wirtschaftskorridors unter dem Vorsitz des stellvertretenden Premierministers und Energieministers Supattanapong Punmeechaow wartet, der bald zusammentreten wird und Lösungen erarbeiten wird, damit der Vertrag abgeschlossen und das Projekt in Angriff genommen werden kann.

Der Unterausschuss wird sich auch mit anderen Fragen befassen, die das Projekt weiter verzögern könnten, wie z. B. die strukturellen Überschneidungen mit der Verbindung von Don Mueang zum nationalen Eisenbahnknotenpunkt Bang Sue und die Zuweisung von öffentlichen Wasserwegen um den Bahnhof Makkasan.

Khun Nirut fügte hinzu, dass Asia Era One noch keine offizielle Genehmigung des thailändischen Board of Investment (BOI) erhalten hat, so dass die SRT die NTP (Notice to Progress) nicht ausstellen konnte, die den Zugang zur Baustelle ermöglicht. Die Genehmigung des BOI sei eine der im Vertrag festgelegten Voraussetzungen, betonte er.

Die SRT hat nach eigenen Angaben bereits die Baustellen auf dem Abschnitt Suvarnabhumi–U-Tapao vorbereitet und wird diese nach Abschluss des Vertrags übergeben. Die Baufeldfreimachung für den Abschnitt Phaya Thai–Bang Sue ist noch im Gange. Zu den noch nicht abgeschlossenen Arbeiten gehören die Enteignung von Land in Rajavithi und die Beseitigung von Ölleitungen, die den Weg der Bahn blockieren.

Die SRT will jedoch die Arbeiten bis Juni dieses Jahres abschließen, so der SRT-Gouverneur.

„Wir hoffen, dass der Unterausschuss die Vertragsänderung bald abschließt und die Bauarbeiten beginnen können, damit sie bis 2026 abgeschlossen sind. Danach wird die SRT mit Systemtests und der Schulung der Mitarbeiter beginnen“, kündigte Khun Nirut an.