Von: Redaktion DER FARANG | 18.02.19

PHUKET: Ein psychisch kranker schwedischer Tourist wurde Sonntagfrüh von der Polizei festgesetzt, weil er auf der Thep Kasattree Road im Bezirk Thalang Amok lief.

Ein Videoclip des Vorfalls wurde am Sonntag von einem Urlauber in den sozialen Medien gepostet. Es zeigte den 54-jährigen Schweden, wie er gegen 2.30 Uhr auf der Thep Kasattree Road versuchte, von einem Auto erfasst zu werden. Der Selbstmordversuch scheiterte, weil die Autofahrer dem Ausländer ausweichen konnten. Schließlich sperrten Beamte die Straße für 20 Minuten, bis der Schwede unversehrt in Gewahrsam genommen wurde. Die Polizei ließ den verwirrten Mann in das Krankenhaus Thalang einweisen. Später wurde er in das Hospital Vachira Phuket verlegt. Der Direktor des Krankenhauses, Dr. Chalermpong Sukonthapol, sagte, Psychiater hätten den Mann untersucht und festgestellt, dass er an einer psychischen Erkrankung leide. Er werde in der psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses behandelt. Da sein Visum am Sonntag ablief, setzte sich die Polizei mit der Immigration und dem schwedischen Konsulat in Verbindung. Sie sollen sich um den Mann kümmern.