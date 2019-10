Von: Redaktion DER FARANG | 04.10.19

BANGKOK: Die Regierung ist nach wie vor optimistisch, dass das Konsortium um die Charoen Pokphand Group (CP), das den Zuschlag für den Bau der Hochgeschwindigkeitsstrecke der Eisenbahn für 224 Milliarden zwischen den drei Flughäfen Don Mueang, Suvarnabhumi und U-Tapao erhalten hat, am 15. Oktober den Vertrag unterzeichnen wird.

Der für das Projekt zuständige stellvertretende Premierminister Anutin Charnvirakul ist sich sicher, dass das Konsortium den Vertrag am 15. Oktober unterzeichnet. Andernfalls werde die Charoen Pokphand Group von der Regierung auf die schwarze Liste gesetzt und verliere seine Glaubwürdigkeit. Davon wären auch die beteiligten Unternehmen betroffen wie Bangkok Expressway und Metro Plc, China Railway Construction Corporation Ltd., Ch Karnchang Plc und Italian-Thai Development Plc. Diese Unternehmen würden ebenfalls von der Teilnahme an zukünftigen Ausschreibungen für Regierungsprojekte ausgeschlossen.

Anutin wies Gerüchte vehement zurück, er habe einen ernsthaften Konflikt mit dem Konsortium. „Es ist fast ein Jahr her, seit das Konsortium den Zuschlag erhielt. Es ist also Zeit, mit den Arbeiten loszulegen“, sagte der Minister weiter. Er wisse nicht, ob es wahr sei, dass das Konsortium Schwierigkeiten habe, zusätzliche Finanzierungsquellen zu finden.