Vertrag über High-Speed-Strecke unterzeichnet

Von: Redaktion DER FARANG | 25.10.19

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha hatte am Donnerstagnachmittag im Regierungssitz den Vorsitz bei der Unterzeichnung einer staatlich-privaten Partnerschaft (PPP) zwischen der staatlichen Eisenbahngesellschaft (SRT) und dem von der Charoen-Pokphand-Gruppe geführten Konsortium für den Bau der mit 224 Milliarden Baht veranschlagten Hochgeschwindigkeitsstrecke. Sie wird die internationalen Flughäfen Don Mueang und Suvarnabhumi in Bangkok mit dem Flughafen U-Tapao in Rayong verbinden.

Der CEO der CP-Gruppe, Supachai Cheeravanont, führte morgens eine Gruppe seiner Führungskräfte an, um dem verstorbenen König Chulalongkorn an der Reiterstatue in Bangkok zu huldigen, bevor er den PPP-Vertrag mit der SRT unterzeichnete. König Chulalongkorn führte vor 123 Jahren den Schienenverkehr in Thailand ein.

Die Hochgeschwindigkeitsstrecke wird fünf Provinzen verbinden: Bangkok, Samut Prakan, Chachoengsao, Chonburi und Rayong. Die High-Speed-Bahn wird eine 29 km lange bestehende Strecke und eine 191 km lange neue Route nutzen. Der Plan sieht drei Abschnitte vor: eine 21 km lange Hochgeschwindigkeitsstrecke vom internationalen Flughafen Don Mueang zum Bahnhof Phya Thai; eine bestehende 29 km lange Strecke des Airport Rail Link von Phya Thai zum internationalen Flughafen Suvarnabhumi; eine neue 170 km lange Hochgeschwindigkeitsstrecke von Suvarnabhumi zum Flughafen U-Tapao. Das Projekt umfasst neun Hochgeschwindigkeitsbahnhöfe und zehn Stadtbahnhöfe. Die elektrischen Züge werden auf der Stadtstrecke von Don Mueang nach Suvarnabhumi mit einer Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h verkehren, während die Betriebsgeschwindigkeit auf der Strecke von Suvarnabhumi nach U-Tapao 250 km/h betragen wird. Die ersten High-Speed-Züge sollen im Jahr 2023 fahren. Für den Streckenbau werden rund 16.000 Arbeitsplätze geschaffen, weitere 100.000 sollen es in den kommenden fünf Jahren sein.