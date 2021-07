Vertrag über 20 Mio. Dosen Pfizer-Impfstoff unterzeichnet

Foto: The Nation

BANGKOK: Der Kaufvertrag über 20 Millionen Dosen Impfstoff von Pfizer-BioNTech ist unterzeichnet. Die Lieferung wird im vierten Quartal dieses Jahres erwartet.

In einer Presseerklärung teilten Pfizer-BioNTech weder den Preis noch den genauen Lieferplan mit. „Wir freuen uns über die Unterzeichnung dieser wichtigen Vereinbarung mit der Regierung des Königreichs Thailand als Teil unserer gemeinsamen Verpflichtung, Teil der Bemühungen des Landes zu sein, die Covid-19-Infektionen zu senken", betonte Deborah Seifert, Country Manager von Pfizer in Indochina.

Pfizer und BioNTech haben sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2021 weltweit etwa 3 Milliarden Dosen ihres Impfstoffs herzustellen. Der Impfstoff von Pfizer-BioNTech wurde am 24. Juni von der thailändischen Food and Drug Administration für den Notfalleinsatz zugelassen. In Thailand sind noch keine mRNA-Impfstoffe im Einsatz, lediglich Sinovac und Sinopharm aus China, beides Ganzvirus-Impfstoffe, und AstraZeneca, ein Vektor-Impfstoff.