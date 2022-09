BANGKOK: Politiker und politische Parteien dürfen nach dem 23. September keine Geschenke mehr verteilen, da sie damit gegen das Wahlgesetz verstoßen könnten.

Die Wahlkommission (EC) teilte am Freitag mit, dass die Wahlkampffrist am 24. September in Kraft tritt - 180 Tage bevor die vierjährige Amtszeit des Repräsentantenhauses am 23. März 2023 endet.

Eine Quelle der EC sagte am Samstag, dass die Wahlkandidaten gegen das organische Wahlgesetz verstoßen würden, wenn sie nach dem kommenden Freitag Gegenstände an potenzielle Wähler verteilen.

"Dies würde als Stimmenkauf gewertet werden", so die Quelle.

Die Kandidaten können die Kosten für diese Werbegeschenke nicht zu den Wahlkampfausgaben aufnehmen können. Die Verteilung von Gegenständen wird nach dem nächsten Freitag als "illegale Wahlkampfhandlung" betrachtet.

Das Grundgesetz für die Wahl von Abgeordneten verbietet es den Kandidaten, "einer Person Eigentum oder andere geldwerte Vorteile zu verschaffen, zu geben, anzubieten, zu versprechen oder vorzubereiten".

Wer dagegen verstößt, dem drohen ein bis zehn Jahre Gefängnis und/oder eine Geldstrafe von 20.000 bis 200.000 Baht sowie ein gerichtlich angeordneter Entzug des Wahlrechts für bis zu 20 Jahre.

Die Europäische Kommission hat diese Warnung ausgesprochen, weil es zu einer weitverbreiteten Praxis geworden ist, dass thailändische Politiker Überlebenspakete an gestrandete Flutopfer und Covid-19-Patienten in häuslicher Isolation verteilen.