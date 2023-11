Von: Björn Jahner | 07.11.23

BANGKOK: Verteidigungsminister Sutin Klungsang eröffnete am Montag die Verteidigungsmesse „Defence & Security 2023“, an der 500 Waffenhersteller aus 40 Ländern teilnehmen. Ebenfalls anwesend waren Botschafter und Diplomaten aus verschiedenen Ländern.

Die diesjährige regionale, alle zwei Jahre stattfindende Verteidigungsmesse findet von Montag bis Donnerstag (6.–9. November 2023) im Messezentrum IMPACT Muang Thong Thani in Nonthaburi statt.

Foto: epa/Narong Sangnak

Die Messe deckt die Bereiche Land-, See- und Luftverteidigung ab und umfasst auch die Ausstellung von Sicherheitsausrüstung sowie Konferenzen. In diesem Jahr sind mehr als 500 führende Hersteller von militärischer Ausrüstung und Ausrüstungen für die innere Sicherheit aus 40 Ländern vertreten, darunter 20 führende nationale Pavillons.

Begleitet wurde Sutin vom Staatssekretär des Verteidigungsministeriums, General Sanitchanok Sangchan, dem Chef der Königlich Thailändischen Streitkräfte, General Songwit Noonpakdee, dem Oberbefehlshaber der Armee, General Charoenchai Hinthao, dem Oberbefehlshaber der Luftwaffe, ACM Punpakdee Pattanakul, und dem stellvertretenden Chef der Königlich Thailändischen Marine, ADM Chonlatit Navanukroah.

Foto: epa/Narong Sangnak

Sutin lud auch die Verteidigungsminister verbündeter Staaten sowie die Chefs der Streitkräfte und Botschafter der ASEAN-Staaten zu der Veranstaltung ein.

In seiner Eröffnungsrede sagte Sutin, dass die Defence & Security Expo ein wichtiges Ereignis für das thailändische Verteidigungsministerium und die Streitkräfte sei, da sie die Möglichkeit hätten, Sicherheitsnetzwerke mit ihren Kollegen in den ASEAN-Staaten aufzubauen.

Foto: epa/Narong Sangnak

Seit ihrer Gründung im Jahr 1998 fand die Veranstaltung zumeist in Bangkok statt, während sie 2002 und 2004 aufgrund der politischen Instabilität in Thailand in Singapur abgehalten wurde.

Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Stärkung von Partnerschaften für eine sicherere Zukunft“ und bietet eine breite Palette von Ausstellungen und Vorführungen der neuesten Verteidigungs- und Sicherheitstechnologien sowie Seminare und Konferenzen zu einer Vielzahl von Themen im Zusammenhang mit Verteidigung und Sicherheit.