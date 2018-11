Von: Redaktion DER FARANG | 07.11.18

BANGKOK: Die Polizei untersucht, ob ein Gesetzesverstoß vorliegt, wenn Kalender mit Bildern der ehemaligen Premierminister Thaksin und Yingluck Shinawatra verteilt werden.

Laut dem stellvertretenden Polizeikommissar Srivara Ransibrahmanakul sind Kalender für 2019 an der Universität Thammasat, dem Verfassungsgericht und in den nordöstlichen Provinzen Udon Thani und Ubon Ratchathani verteilt worden. General Srivara glaubt, dass keine Straftat vorliegt. Am Montag besuchten Soldaten das Haus von Wassana Kenhla in Udon Thani und forderten sie auf, Fotos des Kalenders in den sozialen Medien zu löschen. „Soweit ich weiß, haben die Soldaten keine rechtlichen Schritte gegen sie eingeleitet", weiß Anon Chawalawan, ein Bürgerrechtler, der mit Wassana gesprochen hat. „Sie baten sie, die Fotos zu löschen, aber sie bestand darauf, dass sie dies nicht tun würde." Wassana hat Fotos der Begegnung online gestellt. Sie schrieb, sie habe nichts falsch gemacht, berichtet „Khao Sod“. Sie will die Kalender bei einem Besuch in Bangkok erhalten haben.