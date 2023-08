Von: Björn Jahner | 18.08.23

Foto: The Nation

NAKHON RATCHASIMA: Das Intercontinental Khao Yai Resort in der Provinz Nakhon Ratchasima reagierte am Freitag (18. August 2023) mit einer Erklärung auf den Bericht, dass einer Angestellten von ihrer Vorgesetzten eine Urlaubsverlängerung verweigert worden war, um ihre sterbende Mutter in der Provinz Buriram zu besuchen.

Nachdem die Mutter der Frau gestorben war, forderte die Managerin sie Berichten zufolge auf, sofort zur Arbeit zurückzukehren oder zu kündigen. Die Frau entschied sich für Letzteres, um an der Beerdigung teilnehmen zu können.

Der Facebook-Beitrag der Angestellten zu diesem Thema ging Anfang dieser Woche online und veranlasste das Arbeitsministerium, eine Untersuchung einzuleiten, um die Einhaltung des Arbeitsrechts zu gewährleisten.

In einer Erklärung des Resorts vom Freitag hieß es, dass die Managerin bis zur Untersuchung ihres Verhaltens suspendiert worden sei.

„Eine unserer Kolleginnen hat kürzlich ihre Mutter verloren, und wir möchten ihr und ihrer trauernden Familie unser tiefes Mitgefühl und unsere Unterstützung aussprechen. Sie sind nicht allein; wir stehen ihnen in dieser schwierigen Zeit mit unerschütterlichem Mitgefühl zur Seite“, schrieb Sandy Liw, die General Managerin des Resorts.

Arbeitsminister Suchart Chomklin sagte am Donnerstag (17. August 2023), dass die Abteilung für Arbeitsschutz und Wohlfahrt angewiesen wurde, den Vorfall zu untersuchen und dafür zu sorgen, dass sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber im Rahmen der Arbeitsgesetze zu ihrem Recht kommen.

Er betonte, dass die Gesetze den Arbeitnehmern das Recht auf bezahlte Freistellung von mindestens drei Tagen pro Jahr für persönliche Angelegenheiten einräumen.

Diese Leistung gelte für alle Unternehmen und alle Arten von Beschäftigten, einschließlich Teilzeitbeschäftigten und Beschäftigte in der Probezeit, fügte er hinzu.