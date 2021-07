Von: Redaktion DER FARANG | 29.07.21

TAK: Mit einem versteinerten Baumstamm in der Provinz Tak hoff das Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt auf einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde.

Gemäß Minister Varawut Silpa-archa gibt es auf dem Berg Doi Soi Malai in der Provinz Tak Baumstämme, die sich in eine steinige Substanz verwandelt haben. Das erste Exemplar wurde 2003, also vor 18 Jahren, gefunden. Das längste Stück ist 72,22 Meter lang und damit so hoch wie ein 20-stöckiges Gebäude. Der derzeitige Rekordhalter im chinesischen Qitai ist nur 38 Meter lang. Diesen möchte der Minister aus dem Guinness-Buch der Rekorde verdrängen. Der Baumstamm in Tak soll mehr als 120.000 Jahre alt sein. Die Holzart ist als Thong Bueng oder Kempas bekannt und kommt normalerweise in Südthailand und auf der Malaiischen Halbinsel vor.