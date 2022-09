Von: Redaktion DER FARANG | 19.09.22

TAK: Nachdem das Guinness-Buch der Rekorde bescheinigt hat, dass es sich um den längsten versteinerten Baumstamm handelt, der jemals auf der Welt gefunden wurde, entwickeln Beamte in der Provinz Tak Pläne, um den Baumstandort in eine geologische Touristenattraktion von Weltrang zu verwandeln.

Der Weltrekord wurde im Juli in Tak, einer nördlichen Provinz Thailands an der Grenze zu Burma, aufgestellt. Der gigantische versteinerte Baumstamm wurde mit einer Länge von etwa 70 Metern gemessen, was bedeutet, dass er so groß wie ein 20-stöckiges Gebäude gewesen wäre. Und uralt - das Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt schätzt das versteinerte Holz auf etwa 120.000 Jahre.

Varawut Silpa-archa, Minister für natürliche Ressourcen und Umwelt, ist überzeugt, dass der imposante versteinerte Baum einen angemessenen touristischen Standort erhalten sollte, damit Natur- und Geschichtsliebhaber diesen seltenen Fund genießen können. Die Stätte ist seit 2016 offiziell als Fossilien-Schutzgebiet ausgewiesen, aber man hofft, dass die neue Anerkennung als Guinness-Weltrekord das Interesse junger Menschen wecken wird.

Der Rekord, der erste in Thailand für ein Naturerbe, soll die lokale Wirtschaft ankurbeln, sobald die Stätte für Touristen geöffnet ist, und die Jugendlichen dazu anregen, mehr über Geologie zu lernen, da sie ein so interessantes Exemplar persönlich sehen können. Das Holz scheint von einer Art zu stammen, die in den örtlichen Regenwäldern noch weitverbreitet ist, dem Thong Bueng Baum.

Ursprünglich wurde der Baum, der an der Basis einen Durchmesser von 4,8 mm und in der Mitte einen Durchmesser von 1,8 m hat, im Jahr 2003 im Doi-Soi-Malai-Nationalpark im Bezirk Ban Tak in der unteren Nordprovinz entdeckt. Damals wurde er mit einer Länge von 72,22 Metern gemessen, aber durch eine Überschwemmung der Ausgrabungsstätte wurde die Spitze des Stammes abgebrochen und weggeschwemmt, sodass die offizielle Länge auf 69,7 Meter reduziert wurde.

Zum Vergleich: Der höchste lebende Baum der Welt ist vermutlich der Hyperion, ein Riesenmammutbaum im kalifornischen Redwood National Park. Er ist fast 116 Meter hoch und damit etwa 65 % höher als der versteinerte Baum, der am Freitag in Tak zum Weltrekordhalter erklärt wurde. Dennoch ist der versteinerte Baumstamm höher als der größte bekannte Baum in Thailand, der offiziell mit 64,2 Metern angegeben wird und in der Nähe des Strandes Ao Kian in Ko Yao Noi, Provinz Phang Nga, steht.