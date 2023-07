HUA HIN: Zwei Reiseziele in der Region Hua Hin haben sich einen Platz in der Liste der „25 letzten unentdeckten Urlaubsziele“ im Rahmen der Kampagne „Unseen New Chapters: New Corners of Thailand“ der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) gesichert: Der Phra Mahathat Chedi Phakdee Prakat in Prachuap Khiri Khan und die Tham Bo-Höhle in Phetchaburi.

Die neue TAT-Kampagne zielt darauf ab, „versteckte Juwelen“ oder weniger bekannte Attraktionen im ganzen Land hervorzuheben. Die ausgewählten „25 unentdeckten Reiseziele“ sollen zu neuen Anziehungspunkten für Reisende werden, den Inlandstourismus ankurbeln, die Belegungsrate der Hotels erhöhen, die lokalen Gemeinden stärken und zur Erreichung des ehrgeizigen Ziels beitragen, mehr als 880 Milliarden Baht an Einnahmen für die Tourismusindustrie zu erzielen.

Laut Archawan Kongkanant, Direktor des Prachuap-Khiri-Khan-Büros der TAT, ist der Phra Mahathat Chedi Phakdee Prakat auf dem besten Weg, sich zu einer herausragenden Attraktion in der Provinz Prachuap Khiri Khan zu entwickeln, die den Reiseverkehr in die Region ankurbelt, den wirtschaftlichen Wert des Tourismus und der damit verbundenen Sektoren steigert sowie die Einkommensverteilung innerhalb der lokalen Gemeinden erleichtert.

Tempel mit königlichen Wurzeln

Das Phra Mahathat Chedi Phakdee Prakat (Karte) liegt auf einer Anhöhe mit Panoramablick auf den Strand von Ban Krut und den Golf von Thailand. Eine der spektakulärsten religiösen Stätten im Phra-Mahathat-Chedi-Phakdee-Prakat-Komplex ist zweifellos der Wat Tang Sai, einer der prächtigsten Tempel nicht nur in der Region, sondern in ganz Südthailand.

Der Tempel wurde 1996 anläss­lich des 50. Jahrestages der Thronbesteigung von König Bhumibol Adulyadej errichtet.

Das Hauptmerkmal des Tempels ist der Chedi. Es handelt sich um eine fünfstöckige Struktur aus Beton, die mit weißem Stuck überzogen ist. Der Chedi wird von einem goldenen Abschluss gekrönt und ist von einer Reihe kleinerer Chedis und Stupas umgeben.

Majestätische Höhlenattraktion

Die Tham-Bo-Höhle (Karte) liegt am Khao Ebid im Bezirk Khao Yoi in Phetchaburi und ist eine großartige Attraktion für Urlauber in Hua Hin, die einen Ausflug in die Nachbarprovinz unternehmen möchten. Mit ihrem majestätischen Eingang und den geräumigen, gut beleuchteten Kammern ist diese Höhle wirklich eine Erkundung wert.

Grandioser Fernblick am Höhlen-Zugang. Foto: TAT

Im Inneren der Höhle können die Besucher atemberaubende Stalaktiten und Stalagmiten bewundern, die im Laufe der Zeit auf natürliche Weise entstanden sind. Die kühle und erfrischende Luft in der Höhle trägt zum Gesamterlebnis bei.

Die Faszination der Tham Bo-Höhle geht über ihre geologischen Wunder hinaus.

Im hinteren Teil der Höhle erwartet den Besucher ein geräumiger Innenhof, der einen faszinierenden Blick auf die Tewntal-Bäume bietet, die für die Landschaft von Phetchaburi-Stadt so typisch sind.

Die Höhle ist auch ein schöner Ort, um den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang zu genießen, wenn sich der Himmel in eine Leinwand mit leuchtenden Farben verwandelt.

Es ist wichtig zu beachten, dass die empfohlene Zeit für die Erkundung der Höhle zwischen 05.00 und 17.00 Uhr liegt. Während der Regenzeit sollte man die oftmals steilen Hänge und rutschigen Wege im Inneren der Höhle unbedingt vorsichtig erklimmen.