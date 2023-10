Verstappen im ersten Formel-1-Training in Katar am schnellsten

DOHA: Zum Auftakt des Formel-1-Wochenendes sind die Bedingungen in Katar schwierig. Sand auf der Strecke, die Sonne steht tief. Am besten kommt Weltmeister Max Verstappen damit klar.

Weltmeister Max Verstappen ist im einzigen Formel-1-Training vor dem Großen Preis von Katar überlegen die schnellste Runde gefahren. Der Niederländer setzte sich am Freitag auf dem Lusail International Circuit im Red Bull in 1:27,428 Minuten vor Carlos Sainz im Ferrari durch. Verstappen hatte 0,334 Sekunden Vorsprung vor dem spanischen Verfolger. Auf Rang drei folgte Vizeweltmeister Charles Leclerc aus Monaco im zweiten Ferrari. Der Deutsche Nico Hülkenberg steuerte seinen Haas-Rennwagen auf Platz sieben.

Starker Wind hatte auf dem Kurs in der Wüste nördlich von Doha Sand auf die ganz neu asphaltierte Piste geblasen. «Oh mein Gott, es ist so rutschig», funkte Verstappen früh an sein Team. Trotzdem kam er am besten von allen 20 Fahrern klar.

Die Bedingungen bei über 35 Grad Lufttemperatur waren tückisch, denn auch die Sicht war durch die tief stehende Sonne schwierig. In der Qualifikation am Freitagabend wird es leichter, denn dann wird unter Flutlicht gefahren.

Verstappen kann bereits am Samstag (19.30 Uhr/Sky) im Sprint zum dritten Mal Weltmeister werden. Dazu reichen dem Titelverteidiger drei WM-Punkte oder ein schlechtes Resultat vom WM-Zweiten Sergio Pérez. «Es wäre schön, die Meisterschaft am Samstag schon zu gewinnen», sagte Verstappen, der vor dem Wochenende mit 177 Punkten in der Gesamtwertung vor Teamkollege Pérez führt. Am Sonntag (19.00 Uhr/Sky) steht am Arabischen Golf noch das Hauptrennen auf dem Programm.