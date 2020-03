BANGKOK: Die Handelskammer hat der Öffentlichkeit versichert, bei Lebensmitteln und anderen Verbrauchsgütern gäbe es keine Engpässe, die Versorgung der Bevölkerung wäre gesichert.

Viele Hersteller haben bereits ihre Kapazitäten erhöht, um sicherzustellen, dass ihre Produkte im ganzen Land in den Regalen der Geschäfte stehen. Die alarmierenden Bilder von leeren Regalen sind nicht auf einen Engpass zurückzuführen. Mitarbeiter der Geschäfte hatten die Regale nicht schnell genug nachfüllen können.

Der Präsident der Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand, Kalin Sarasin, hat die Restaurants aufgefordert, den Lieferservice zu nutzen und die Menschen, die während der Covid-19-Krise zu Hause bleiben wollten, mit Speisen zu versorgen. Kalasin forderte die Regierung auf, Nutzfahrzeuge Tag und Nacht fahren zu lassen, um die Lagerbestände aufzufüllen, und die Einfuhrzölle für chirurgische Masken und medizinische Geräte zu senken.