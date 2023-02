Versicherungskonzern Swiss Re verdient mehr als erwartet

Von: Redaktion (dpa) | 17.02.23

ZÜRICH: Der Versicherungskonzern Swiss Re hat im vergangenen Jahr dank eines Schlussspurts die Gewinnzone erreicht. Nach neun Monaten hatte aufgrund von Großschäden, der Inflation und wegen der Verwerfungen auf den Finanzmärkten noch ein Verlust gestanden. Im Gesamtjahr verblieb dann unter dem Strich ein Gewinn von 472 Millionen Dollar (440 Mio Euro) nach einem Plus von 1,44 Milliarden im Vorjahr, wie der Konkurrent der Rückversicherer Munich Re und Hannover Rück am Freitag mitteilte. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen von Experten. In diesem Jahr rechnet die Swiss Re mit einem deutlich höheren Überschuss: Der Konzern strebt mehr als drei Milliarden Dollar an.

Das Sach- und Haftpflicht-Rückversicherung litt besonders unter Katastrophen wie dem Hurrikan «Ian», der Ende September in Florida schwere Schäden verursachte. Zudem fielen die Anlageergebnisse geringer aus, und die Rückstellungen wurden mit Blick auf die Inflation erhöht. Dadurch verschlechterte sich der Schaden-Kosten-Satz im Bereich in dem Bereich um 5,3 Punkte auf 102,4 Prozent. Liegt dieser Wert über 100 Prozent, dann ist dieses Geschäft operativ nicht profitabel. Besser schloss Swiss Re im Leben-Geschäft ab, wo ein Gewinn von 416 Millionen Dollar erzielt wurde.