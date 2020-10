Verschuldung der Haushalte steigt sprunghaft

Fliegender Händler in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Die Covid-19-Krise hat die Verschuldung der Haushalte sprunghaft in die Höhe getrieben, da Arbeitsplatzverluste und sinkende Einkommen die Zahlungsfähigkeit schwächen, berichtete der neue Gouverneur der Bank of Thailand (BOT), Sethaput Suthiwartnarueput.

Die Verschuldung der Haushalte ist in diesem Jahr von 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im ersten Quartal auf 83,8 Prozent im zweiten Quartal angestiegen. Die Arbeitslosenquote ist relativ niedrig, doch viele Arbeiter wechselten von höher bezahlten Arbeitsplätzen in der verarbeitenden Industrie, im Dienstleistungssektor und im Tourismus in die Landwirtschaft. Viele arbeiten auch weniger Stunden.

Mit Blick auf die Zukunft wird die Verschuldung der Haushalte in den nächsten zwei Jahren weiter ansteigen, und die Wirtschaft wird sich voraussichtlich erst im dritten Quartal 2022 auf das Niveau von vor Covid-19 erholen, warnte Sethaput. Deshalb werde die Zentralbank weitere Maßnahmen zur Bewältigung langfristiger Probleme einleiten.

Das BOT hat die Banken dringend aufgefordert, Unternehmen und Einzelpersonen, die mit Schulden zu kämpfen haben, weiterhin zu unterstützen, da die derzeitigen Maßnahmen, einschließlich der Aussetzung der Schuldentilgung, in diesem Monat auslaufen.