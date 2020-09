BANGKOK: Einer Studie der Zentralbank zufolge stieg die Verschuldung der Haushalte im ersten Quartal dieses Jahres auf 80,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, gegenüber 50,4 Prozent im Jahr 2009.

Die hohe Verschuldung hat sich negativ auf das Wirtschaftswachstum ausgewirkt, während der Ausbruch von Covid-19 die Lösung des Schuldenproblems der Haushalte schwieriger gemacht hat. Dadurch kann sich die wirtschaftliche Erholung verzögern, so die Studie von Forschern des Puey Ungphakorn Institute for Economic Research der Bank of Thailand (BoT).

In den letzten zehn Jahren haben mehr Menschen Schulden gemacht, und deren Höhe ist von 70.000 auf durchschnittlich 128.000 Baht gestiegen, Der Anteil der uneinbringlichen Kredite ist von 22 Prozent auf 16 Prozent zurückgegangen, was immer noch als hoch angesehen wird. Die durchschnittlichen Forderungen liegen bei 65.000 Baht, gegenüber 35.000 Baht zuvor. Etwa 60 Prozent der Personen im Alter von 29 bis 30 Jahren haben Schulden. Darunter befinden sich 25 Prozent in der Kategorie der uneinbringlichen Forderungen. Und Rentner haben immer noch Schulden, durchschnittlich 70.000 bis 80.000 Baht. Der Ausbruch von Covid-19 hat die Situation verschlimmert, und viele Menschen sind nicht in der Lage, ihre Schulden zu bedienen.