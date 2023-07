Von: Björn Jahner | 12.07.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Von Mittwoch bis Samstag (12.–15. Juli 2023) sind im Umkreis von 50 Metern um das Parlamentsgebäude in der Samsen Road im Bangkoker Stadtteil Dusit keine öffentlichen Versammlungen erlaubt, teilte das Metropolitan Police Bureau (MPB) am Dienstag (11. Juli 2023) mit.

Die Anordnung, die vom Chef des MPB, Polizeigeneralleutnant Thiti Saengsawang, unterzeichnet wurde, zielt darauf ab, Ruhe und Ordnung während der Parlamentssitzung am Donnerstag (13. Juli 2023) aufrechtzuerhalten, dem von Parlamentspräsident Wan Muhamad Noor Matha festgelegten Termin für die Wahl von Thailands 30. Premierministers. Die Abstimmung soll um 09.30 Uhr beginnen.

Das MPB erlaubt jedoch öffentliche Versammlungen im nahegelegenen Bangkok Metropolitan Administration Government Complex, umgangssprachlich Kiak Kai Complex genannt, der im selben Zeitraum von 06.00 Uhr morgens bis Mitternacht geöffnet bleiben wird.

Der zugewiesene Platz, einschließlich einer Fahrspur und eines Fußwegs, befindet sich auf der Spielplatzseite des Komplexes und umfasst eine Fläche von rund 710 Quadratmetern.

Am Dienstag lud Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt die Bevölkerung ein, sich am Donnerstag am Kiak-Kai-Complex zu versammeln, um die Abstimmung zu verfolgen und die Kandidaten für das Amt des Premierministers moralisch zu unterstützen. Der Veranstaltungsort bietet Platz für etwa 500 Personen.

Er fügte hinzu, dass die Stadtverwaltung von Bangkok öffentliche Versammlungen auch an den nachfolgenden Orten in der ganzen Stadt zulässt, solange die Gesetze eingehalten werden: